Ferrugem Sport vence nos pênaltis e garante vaga na final do Master 40+ de Cacoal

O Ferrugem Sport está na final do Campeonato Municipal de Futebol Master 40+ de Cacoal. Na noite de quinta-feira, 22 de outubro, a equipe superou o Calhas Rondônia nas cobranças de pênaltis, por 7 a 6, e garantiu a classificação no Estádio Municipal Aglair Tonelli Nogueira.
A primeira semifinal da competição terminou empatada por 2 a 2 no tempo regulamentar. Com quatro gols e igualdade no placar, a definição da vaga ficou para as penalidades.
Nas cobranças, o Ferrugem Sport conseguiu a vantagem necessária para avançar à disputa pelo título municipal. O Calhas Rondônia encerrou sua participação na corrida pela taça como semifinalista.
Com a classificação assegurada, o Ferrugem Sport aguarda o resultado da outra semifinal para conhecer o adversário da decisão. As informações fornecidas não detalham a data e o horário da final.
Promovido pela Prefeitura de Cacoal, por meio da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC), o campeonato começou em 22 de setembro e integra o calendário esportivo do município.
Voltada à categoria veterana, a competição reúne jogadores com trajetória no futebol amador local e incentiva a continuidade da prática esportiva. Os jogos também proporcionam encontros entre atletas, familiares e torcedores, fortalecendo os vínculos da comunidade com o futebol de Cacoal.
Para o Ferrugem Sport, a vitória nas penalidades mantém aberta a possibilidade de conquistar o título de 2026. A equipe chega à final após superar um confronto decidido pela diferença de uma cobrança convertida.
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