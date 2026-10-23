Copa Espigão de Bocha 2026 terá premiação de até R$ 700; inscrições até 28 de outubro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/10/2026 às 09h15

A premiação de R$ 700 será destinada à dupla campeã da Copa Espigão de Bocha 2026, competição que terá início no dia 31 de outubro, em Espigão do Oeste. As equipes que conquistarem a segunda e a terceira colocação receberão R$ 550 e R$ 350, respectivamente.

Os interessados em participar têm até 28 de outubro para realizar a inscrição. O procedimento pode ser feito presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes ou por meio do endereço eletrônico [email protected].

Para efetivar a participação, é necessário apresentar o nome da equipe, a identificação dos atletas que formarão a dupla e um documento pessoal de cada competidor. São aceitos RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As disputas serão realizadas na Cancha do Clube do Grêmio. O torneio é organizado pela Prefeitura de Espigão do Oeste, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura (SEMELC).

A iniciativa busca incentivar a prática da bocha no município, reunir atletas e proporcionar a integração entre os participantes. A competição também tem como objetivo valorizar a tradição da modalidade esportiva em Espigão do Oeste.