Copa Espigão de Bocha 2026 terá premiação de até R$ 700; inscrições até 28 de outubro
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 23/10/2026 às 09h15
Nos acompanhe pelo Google News

 A premiação de R$ 700 será destinada à dupla campeã da Copa Espigão de Bocha 2026, competição que terá início no dia 31 de outubro, em Espigão do Oeste. As equipes que conquistarem a segunda e a terceira colocação receberão R$ 550 e R$ 350, respectivamente.

Os interessados em participar têm até 28 de outubro para realizar a inscrição. O procedimento pode ser feito presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes ou por meio do endereço eletrônico [email protected].

Para efetivar a participação, é necessário apresentar o nome da equipe, a identificação dos atletas que formarão a dupla e um documento pessoal de cada competidor. São aceitos RG, CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As disputas serão realizadas na Cancha do Clube do Grêmio. O torneio é organizado pela Prefeitura de Espigão do Oeste, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura (SEMELC).

A iniciativa busca incentivar a prática da bocha no município, reunir atletas e proporcionar a integração entre os participantes. A competição também tem como objetivo valorizar a tradição da modalidade esportiva em Espigão do Oeste. 

Copa Espigão de Bocha 2026 Espigão do Oeste bocha em duplas inscrições Copa de Bocha SEMELC esporte em Rondônia competição de bocha premiação esportiva
Imprimir imprimir