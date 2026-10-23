Palmeiras na final e Flamengo dá vexame; Galo vai à final; Tabelinha Rondoniense ...

Libertadores: Palmeiras na final e Flamengo dá vexame. Pela Sul-Americana, Galo vai à final. No Tabelinha: JOER e Jogos da Juventude são destaques.
Classificação de Palmeiras e Galo e vexame do Flamengo na Libertadores.
Libertadores - Drama, emoção e vaga garantida. Em jogo tenso no Nubank Parque, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol de Hércules na etapa final, igualando o placar agregado. A decisão foi para as penalidades, e o Verdão levou a melhor por 5 a 3: Carlos Miguel pegou a cobrança de Nonato, e Marlon Freitas definiu a classificação alviverde.
Com o resultado, o time de Abel Ferreira alcança a oitava final de Libertadores de sua história — a quarta sob o comando do técnico português. O Palmeiras ficou no aguardo do vencedor de Flamengo e Estudiantes para conhecer seu adversário na grande decisão.
Eliminado
Diante de mais de 72 mil torcedores, o Flamengo viveu uma noite para esquecer. Após repetirem o 0 a 0 da ida — mesmo jogando todo o segundo tempo com um jogador a mais —, os cariocas caíram nos pênaltis por 3 a 2 para o Estudiantes-ARG e foram eliminados nas semifinais da Libertadores. O goleiro Muslera virou herói ao defender as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique.
A queda frustra a reedição da final contra o Palmeiras, garantindo um duelo Brasil e Argentina no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário. Agora, o Rubro-Negro junta os cacos para defender a liderança do Brasileirão contra o Atlético-MG.
Sul-Americana - O Atlético-MG está na sua segunda final consecutiva da Copa Sul-Americana, mas não sem antes pregar um baita susto na sua torcida! Jogando no Estádio Centenário, o Galo foi derrotado por 2 a 0 pelo Montevideo City Torque. Com Alan Franco expulso na etapa final, o time de Eduardo Domínguez viu os uruguaios marcarem dois gols nos acréscimos com Kevin Silva e Kagelmacher, selando a classificação brasileira no sufoco com placar agregado de 3 a 2.
Garantido na decisão, o Alvinegro enfrentará o Boca Juniors no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. Agora, a equipe vira a chave para o Brasileirão, onde encara o Flamengo na segunda-feira (26).
Tabelinha Rondoniense.
Pódio nos Jogos da Juventude e domínio de Vilhena na quadra e na praia.
Jogos da Juventude - Rondônia já subiu ao pódio nos Jogos da Juventude 2026, em Foz do Iguaçu (PR.! O estudante-atleta Guilherme dos Santos, de 16 anos, conquistou a medalha de prata na prova masculina do triatlo, garantindo o primeiro pódio do Estado na competição nacional. Representante da Escola Estadual João Bento da Costa, de Porto Velho, Guilherme destacou a rotina intensa de treinos diários e dedicou a conquista à família e ao seu treinador.
A modalidade, que combina natação, ciclismo e corrida, também teve grande destaque no feminino: Larissa Petrillo, de Vilhena, conquistou um honroso 5ºlugar. A Seduc celebrou o resultado que valoriza o esporte escolar rondoniense.
JOER - O voleibol escolar de Vilhena fez história nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2026. Competindo pela Regional Cone Sul, as equipes masculina e feminina da categoria infantil conquistaram todos os títulos em disputa nas modalidades de quadra e de praia, fechando a participação com campanha 100% invicta.
O feito inédito reflete o sucesso da parceria entre a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) e instituições como o CTPM V e a FAVOO. Destaque para os atletas Rafaela Monteiro, Sarah Alencar, Arthur Welter e Carlos Felipe, que brilharam duplamente ao erguerem as taças em ambas as modalidades na mesma edição dos jogos.
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