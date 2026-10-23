Colisão entre carro e carreta deixa três feridos na BR-364

Por jaruonline.com

Publicada em 23/10/2026 às 09h30

A colisão aconteceu pouco depois das 11h, nas proximidades do acesso à base operacional do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), da concessionária Nova 364, no km 375 da rodovia, a cerca de 10 quilômetros de Ouro Preto do Oeste.

Com a força do impacto, o carro de passeio parou parcialmente destruído na alça de acesso ao SAU. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que, após a colisão com o caminhão, o automóvel atingiu a defensa metálica que separa a pista da via de desaceleração que dá acesso à base da concessionária.

O cavalo mecânico do caminhão bitrem saiu da pista e parou em uma valeta, enquanto um dos semirreboques permaneceu sobre a pista de rolamento.

Três pessoas ficaram feridas

As vítimas são dois homens e uma mulher. A mulher, moradora de Ji-Paraná, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Municipal Dra. Laura Maria Carvalho Braga, em Ouro Preto do Oeste.

Os outros dois feridos receberam atendimento da equipe da concessionária Nova 364 e foram levados a uma unidade pública de emergência de Ji-Paraná, conforme o protocolo adotado para pacientes que necessitam de atendimento de maior complexidade.

Segundo informações repassadas pela direção do hospital de Ouro Preto do Oeste, a mulher apresentava quadro de saúde estável, sem sinais de gravidade. Ela permanecia em observação, com previsão de receber alta ainda nesta quinta-feira.

PRF deve apurar as causas do acidente

Até as 17h50, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não havia disponibilizado o boletim de ocorrência no sistema da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Como o acidente ocorreu no km 375 da BR-364, o registro deverá ser encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, localizada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ouro Preto do Oeste.

A dinâmica exata da colisão e as circunstâncias que levaram ao acidente deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela apuração.