Andressa Urach mostra resultado da 69ª cirurgia

Por IG

Publicada em 23/10/2026 às 10h47

Andressa Urach, de 39 anos, mostrou as primeiras imagens após realizar um transplante de sobrancelhas em uma clínica de São Paulo. Foram implantados 760 fios retirados da nuca para aumentar o volume da região.

Em um vídeo gravado 24 horas depois do procedimento, a influenciadora apareceu ainda inchada e contou que buscava recuperar as sobrancelhas que tinha antes de afiná-las na adolescência.

Na gravação, ela explicou como os fios foram transferidos e destacou sua preferência por um desenho mais cheio. “O cabelo foi retirado da nuca e implantado fiozinho por fiozinho na sobrancelha. Eu optei por um formato mais grosso, sabe?”, disse. Andressa também mostrou que ainda estava no início da recuperação: “Tô bem inchada. Eu, 24 horas pós o procedimento”.

A vontade de fazer o transplante vinha de uma escolha que deixou marcas desde a adolescência. Segundo ela, os pelos não voltaram a crescer como antes depois que passou a retirá-los para deixar as sobrancelhas finas.

“Quando eu era novinha, uma adolescente, eu tinha, mas teve uma fase que a gente tirava muito fininha a sobrancelha e acabou não crescendo mais. Então era um sonho que eu tinha”, contou.

O transplante se soma a um histórico que inclui troca de próteses de silicone, lifting facial e fox eyes. Ao falar sobre a nova intervenção, Andressa relacionou a realização desse desejo ao próprio trabalho e prometeu compartilhar a recuperação com os seguidores. “Graças a Deus, trabalho muito pra isso e estou realizando mais um sonho. E vou mostrando pra vocês dia a dia”, concluiu.