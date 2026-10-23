Polícia Civil deflagra operação contra organizações criminosas em Guajará

Por PC/RO

Publicada em 23/10/2026 às 11h19

A Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou, na manhã desta sexta-feira (23), a operação “Sentinela de Rondônia”, com o objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão em Guajará-Mirim. A ação integrada visa combater os crimes de tráfico de drogas, receptação, lavagem de dinheiro e atuação de organizações criminosas na região de fronteira.

A operação é conduzida de forma conjunta por meio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de Porto Velho (DRACO 1) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Guajará-Mirim. O trabalho investigativo busca reunir elementos probatórios, esclarecer a dinâmica dos delitos e identificar todos os envolvidos nas práticas criminosas.

O cumprimento das diligências conta com a participação do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), da Delegacia de Combate à Corrupção (DECOR), da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Guajará-Mirim, do Núcleo de Inteligência (NI) da Delegacia Regional de Guajará-Mirim e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

O nome “Sentinela de Rondônia” faz referência ao Hino do Estado e simboliza a vigilância constante da instituição na proteção da sociedade e no enfrentamento rigoroso ao crime organizado.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas pelo 197, com sigilo absoluto, ou pelo WhatsApp (69) 3216-8940.