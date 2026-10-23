Homem em situação de rua é encontrado gravemente ferido na Rodoviária

Por NewsRondônia

Publicada em 23/10/2026 às 09h30

Um homem em situação de rua foi encontrado gravemente ferido na tarde desta quinta-feira, dia 22, na rodoviária da capital rondoniense.

O vigilante acionou o SAMU, que prestou atendimento de emergência no local e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II.

Uma testemunha relatou comentários de outra pessoa em situação de rua sobre a agressão, e a polícia irá apurar a autoria e as circunstâncias do caso.

Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação do News Rondônia

Um homem em situação de rua ficou gravemente ferido após ser agredido na capital rondoniense. A vítima foi encontrada na tarde desta quinta-feira, dia 22, deitada sobre um banco de concreto nas instalações do terminal de passageiros na rodoviária, apresentando diversas lesões pelo corpo.

O socorro foi mobilizado após o vigilante da rodoviária notar a gravidade do estado de saúde do homem, que pedia ajuda no local, e acionar imediatamente a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos de emergência no local e encaminharam a vítima em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II.

Segundo o relato de uma testemunha que preferiu manter o anonimato, uma terceira pessoa também em situação de rua teria sido vista comentando nas proximidades que a vítima merecia a violência sofrida. Contudo, até o momento, não há informações confirmadas sobre a autoria das agressões, a motivação das lesões ou se houve algum entrevero prévio entre frequentadores da região.