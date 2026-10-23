Papa Leão XIV deve ser submetido a imunoterapia para prevenir volta de câncer

Por Agência Brasil

Publicada em 23/10/2026 às 09h49

O Papa Leão XIV deverá ser submetido a uma imunoterapia para prevenir a volta do câncer, revelaram nesta sexta-feira (23) à repórter Mirticeli Medeiros fontes do hospital Gemelli, onde ele foi operado para a retirada de um adenocarcinoma pulmonar na semana passada.

A informação do tratamento menos invasivo contra o câncer decorre apesar do Vaticano ter dito nesta semana que o papa não seria submetido a nenhuma terapia oncológica adicional.

O pontífice deverá tomar o remédio Pembromizulabe por pelo menos 3 anos para prevenir que o câncer volte, segundo Mirticeli. Isso porque Leão XIV testou positivo para a proteína PDL-1, que indica duas coisas:

O adenocarcinoma do papa tem relação com o histórico de câncer na família do papa;

Seu corpo poderia reagir bem à imunoterapia.

Ainda segundo fontes do hospital Gemelli, onde o papa foi operado na semana passada, o nódulo cancerígeno no pulmão de Leão XIV tinha 2,5 centímetros de diâmetro e exames mostraram que não havia presença de células cancerígenas em outras regiões de seu corpo, como em regiões adjacentes no pulmão ou na corrente sanguínea.

O papa Leão XIV deixa o Hospital Gemelli, em Roma, no dia 17 de outubro de 2026, após ficar internado para a retirada de câncer de pulmão — Foto: Yara Nardi/Reuters

Leão XIV teve o lobo inferior do pulmão direito removido em uma cirurgia realizada em 13 de outubro, quando os médicos confirmaram o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão. Desde que deixou o hospital, há cerca de uma semana, o pontífice tem se recuperado bem e de forma contínua, segundo o Vaticano.

O pontífice está retomando gradualmente suas atividades habituais, e compareceu a audiência semanal na Praça de São Pedro na quarta-feira. No entanto, ele cancelou uma viagem planejada para a cidade italiana de Assis, que estava prevista para a semana que vem, para preservar sua saúde.