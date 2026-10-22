Prefeitura convida toda comunidade para prestigiar as grandes finais das Rolimpíadas 2026

A Secretaria Municipal de Educação convida todos os servidores, familiares e a comunidade para prestigiarem as grandes finais das Rolimpíadas 2026!
Data: Amanhã, sexta-feira, 23/10
Horário: A partir das 18h
Local: Ginásio de Esportes Emerson Schelbauer
Modalidades: Queimada e Futsal
Será uma noite de muita emoção, torcida e valorização dos nossos estudantes-atletas!
Venha torcer, vibrar e celebrar conosco esse grande momento do esporte escolar! Contamos com sua presença.
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