Prefeitura convida toda comunidade para prestigiar as grandes finais das Rolimpíadas 2026

Por Assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 14h40

A Secretaria Municipal de Educação convida todos os servidores, familiares e a comunidade para prestigiarem as grandes finais das Rolimpíadas 2026!

Data: Amanhã, sexta-feira, 23/10

Horário: A partir das 18h

Local: Ginásio de Esportes Emerson Schelbauer

Modalidades: Queimada e Futsal

Será uma noite de muita emoção, torcida e valorização dos nossos estudantes-atletas!

Venha torcer, vibrar e celebrar conosco esse grande momento do esporte escolar! Contamos com sua presença.