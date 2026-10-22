Ezequiel Neiva destina investimentos para fortalecer a agricultura familiar e o transporte na Terra Indígena Rio Branco

Por Alexandre Almeida

Publicada em 22/10/2026 às 14h15

“Vamos continuar trabalhando para atender às necessidades das comunidades indígenas" informou o parlamentar (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) destinou investimentos para atender às demandas dos povos indígenas da Terra Indígena Rio Branco, em Alta Floresta D’Oeste, com ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à melhoria do transporte fluvial. Os recursos foram viabilizados a partir de solicitações apresentadas pelo vereador Dalton Tupari, parceiro do parlamentar na busca por melhorias para as comunidades indígenas do município.



Entre os investimentos está a destinação de R$ 200 mil para a aquisição de duas trilhadeiras e quatro descascadores de café, equipamentos que vão contribuir para fortalecer a produção agrícola nas áreas terrestre e fluvial da Terra Indígena Rio Branco.



A iniciativa busca ampliar a produtividade, facilitar o trabalho das famílias e contribuir para a geração de renda nas comunidades. “Nosso compromisso é apoiar quem produz, garantindo equipamentos que aumentem a produtividade, agreguem valor à produção e contribuam para melhorar a renda das famílias indígenas”, destacou Ezequiel Neiva.



Outra demanda atendida pelo mandato é a melhoria do transporte fluvial, essencial para os moradores das comunidades localizadas às margens dos rios. Após a destinação de recursos para a entrega de duas embarcações em 2023, o deputado garantiu novos investimentos para a aquisição de 50 barcos de alumínio de sete metros, ampliando a estrutura de transporte disponível para as aldeias. “Sabemos que, para quem vive na região fluvial, o barco não é um luxo, é um meio de transporte indispensável para chegar à escola, buscar atendimento de saúde, transportar alimentos e escoar a produção”, ressaltou o parlamentar.



A atuação conjunta com o vereador Dalton Tupari tem sido importante para identificar as principais necessidades das comunidades indígenas e encaminhar solicitações ao mandato estadual. A parceria busca direcionar recursos para ações que contribuam diretamente para o cotidiano das famílias, com atenção especial à produção rural, à mobilidade e à infraestrutura. “O Dalton conhece a realidade das comunidades e tem levado até nós as demandas dos povos indígenas. Nosso papel é ouvir, buscar os recursos e fazer com que eles cheguem a quem realmente precisa”, afirmou Ezequiel Neiva.



O deputado destacou que continuará trabalhando em parceria com o vereador Dalton Tupari, as lideranças indígenas e a Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste para viabilizar investimentos que promovam melhores condições de vida, fortaleçam a agricultura familiar e ampliem as oportunidades para os povos indígenas da região.



Quem conhece a realidade de perto sabe onde o recurso precisa chegar, e nosso mandato continuará fazendo a sua parte, concluiu o parlamentar.