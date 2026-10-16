Tribunal de Contas de Rondônia dá 15 dias para prefeito explicar R$ 8,8 milhões em empenhos cancelados
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 16/10/2026 às 11h00
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PORTO VELHO, RO - O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) determinou que o prefeito de Nova Brasilândia D'Oeste, Clodoaldo Alves Pedroso, o Ginão, do PRTB, apresente explicações sobre o cancelamento de R$ 8.821.754,36 em empenhos não liquidados no encerramento de 2025. A decisão, assinada em 14 de outubro pelo conselheiro substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva, estabeleceu prazo de 15 dias para apresentação de defesa e documentos, contado conforme as regras processuais do tribunal. A análise das contas municipais permanecerá sem conclusão até que os questionamentos sejam examinados.

A Secretaria-Geral de Controle Externo havia proposto a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, acompanhado de recomendações e alertas, apesar de identificar inconsistências contábeis e falhas documentais. O Ministério Público de Contas, entretanto, considerou necessário aprofundar a apuração antes de qualquer manifestação conclusiva. O relator acolheu esse entendimento e determinou a complementação da análise, com oportunidade de defesa ao prefeito.

Do montante de empenhos cancelados, R$ 6.053.930,49 estão concentrados na fonte de recursos identificada pelo código 0.1.570.0000, na qual o Ministério Público de Contas apontou disponibilidade de apenas R$ 472.571,48 após a inscrição dos restos a pagar não processados. O principal questionamento é se parte das despesas canceladas correspondia a bens já entregues, serviços prestados ou etapas de obras executadas até 31 de dezembro de 2025, circunstâncias que poderiam representar obrigações de pagamento não registradas adequadamente.

A decisão ressalta que o cancelamento de empenhos não constitui, isoladamente, prova de irregularidade. Para esclarecer a situação, Clodoaldo deverá apresentar a relação individualizada das despesas, identificando credores, objetos, valores, datas e motivos dos cancelamentos. Também foram exigidos documentos capazes de demonstrar o estágio de execução de cada despesa, como notas fiscais, medições e comprovantes de recebimento, além de informações sobre eventuais novos empenhos realizados em 2026 para os mesmos objetos.

Outra frente da apuração envolve recursos de convênios federais. O tribunal solicitou os instrumentos firmados, cronogramas de desembolso, repasses recebidos e valores pendentes de transferência ao final de 2025. A medida busca esclarecer, entre outros pontos, uma insuficiência financeira de R$ 5.127.602,87 apontada na fonte 0.1.700.0000 e as razões pelas quais o demonstrativo de recursos a liberar por transferências voluntárias foi apresentado sem movimentação.

Também foi identificada uma diferença de R$ 5.060.762,98 entre dois registros de disponibilidade de caixa. Enquanto o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar apresenta R$ 85.655.563,80, o Relatório de Gestão Fiscal do terceiro quadrimestre informa R$ 80.594.800,82. O TCE determinou que os valores sejam conciliados por fonte de recursos, acompanhados da documentação correspondente. Segundo a decisão, a divergência não comprova, por si só, desequilíbrio financeiro, pois pode decorrer de diferenças de abrangência ou dos critérios utilizados na elaboração dos demonstrativos.

As inconsistências se estendem à documentação da prestação de contas. O relatório técnico identificou apresentação incompleta do Demonstrativo do Desempenho da Arrecadação, ausência do Relatório sobre os Resultados da Atuação Governamental e distorções na Receita Corrente Líquida decorrentes de problemas na contabilização dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundeb.

A equipe técnica também registrou problemas nos dados contábeis enviados mensalmente pelo município ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública (Sigap). Dos 1.328 testes realizados sobre as informações de 2025, pelo menos 588 apresentaram inconsistências, o equivalente a 44,28% do total. O relatório recomendou medidas corretivas para evitar a repetição dessas falhas e preservar a confiabilidade das informações prestadas ao órgão de controle.

Durante a análise, o Ministério Público de Contas apresentou ainda um cenário hipotético de insuficiência financeira de R$ 1.292.116,00. O conselheiro Francisco Júnior Ferreira da Silva ressaltou, entretanto, que essa projeção depende de verificação técnica após a defesa, não podendo ser considerada um déficit definitivamente comprovado. A eventual repercussão dos apontamentos sobre a avaliação das contas dependerá da comprovação dos fatos e da análise de sua gravidade e relação com a responsabilidade do gestor.

Após o encerramento do prazo de 15 dias, independentemente da apresentação de defesa, o processo retornará à Secretaria-Geral de Controle Externo para avaliação individualizada dos esclarecimentos e documentos, incluindo uma nova apuração do equilíbrio financeiro municipal. Concluída essa etapa, os autos serão encaminhados ao Ministério Público de Contas para manifestação e, posteriormente, retornarão ao gabinete do relator. Até lá, permanece pendente a conclusão sobre a aprovação ou rejeição das contas de governo de Nova Brasilândia D'Oeste referentes a 2025.

RAIO-X DAS CONTAS · NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE

O que está sob análise nos R$ 8,8 milhões em empenhos cancelados?

O TCE-RO exigiu explicações do prefeito Clodoaldo Alves Pedroso antes de concluir a avaliação das contas de 2025.

Empenhos não liquidados cancelados R$ 8.821.754,36

Valor registrado no encerramento do exercício de 2025.

Prazo de defesa 15 dias

Contados conforme as regras processuais do tribunal.

Como se distribuem os cancelamentos

Concentração por fonte de recursos Parcela do total de R$ 8,82 milhões
Fonte 0.1.570.0000R$ 6.053.930,4968,6% do total
Demais fontes, somadasR$ 2.767.823,8731,4% do total

Diferença entre demonstrativos de caixa R$ 5.060.762,98

Os documentos registram disponibilidades de R$ 85.655.563,80 e R$ 80.594.800,82. Os valores ainda precisam ser conciliados.

Testes contábeis com inconsistências Ao menos 588 de 1.328

Pelo menos 44,28% dos testes feitos pelo Sigap com os dados de 2025 não foram validados.

O caminho da apuração

ETAPA 01Defesa do prefeito

Apresentação de justificativas e documentos dentro do prazo.

ETAPA 02Reexame técnico

A equipe do TCE reavalia os apontamentos e os saldos por fonte de recursos.

ETAPA 03Manifestação e relatoria

O Ministério Público de Contas se manifesta e os autos retornam ao relator.

Entenda os pontos pendentes

Por que o cancelamento dos empenhos preocupa?
É necessário verificar se algum cancelamento atingiu obrigação já constituída por entrega de bens, prestação de serviços ou execução de obras. O cancelamento, por si só, não comprova irregularidade. O município deverá apresentar a relação das despesas, os documentos de execução e informações sobre eventual novo empenho em 2026.
O que o tribunal quer esclarecer sobre os convênios federais?
A decisão pede termos de convênios, cronogramas de repasses, valores recebidos e saldos a receber. Também questiona uma insuficiência de R$ 5.127.602,87 apontada na fonte 0.1.700.0000 e a apresentação sem movimento do demonstrativo de recursos federais a liberar.
As contas já foram reprovadas?
Não. A área técnica propôs parecer prévio favorável, mas o Ministério Público de Contas considerou necessária uma apuração complementar. O relator determinou a defesa e a nova análise antes de decidir sobre o mérito das contas. Uma projeção de déficit de R$ 1.292.116,00 foi tratada expressamente como hipotética, não comprovada.
Importante: os valores apontados representam questões em apuração, não uma conclusão de desvio de recursos, déficit comprovado ou rejeição das contas. O prazo de defesa não foi convertido aqui em data final, pois depende das regras de contagem e da comunicação processual.
Fonte: TCE-RO · Processo 01437/26 · Decisão Monocrática 0201/2026-GCESS · Assinada em 14/10/2026.
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