Tribunal de Contas de Rondônia dá 15 dias para prefeito explicar R$ 8,8 milhões em empenhos cancelados

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 11h00

PORTO VELHO, RO - O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) determinou que o prefeito de Nova Brasilândia D'Oeste, Clodoaldo Alves Pedroso, o Ginão, do PRTB, apresente explicações sobre o cancelamento de R$ 8.821.754,36 em empenhos não liquidados no encerramento de 2025. A decisão, assinada em 14 de outubro pelo conselheiro substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva, estabeleceu prazo de 15 dias para apresentação de defesa e documentos, contado conforme as regras processuais do tribunal. A análise das contas municipais permanecerá sem conclusão até que os questionamentos sejam examinados.

A Secretaria-Geral de Controle Externo havia proposto a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, acompanhado de recomendações e alertas, apesar de identificar inconsistências contábeis e falhas documentais. O Ministério Público de Contas, entretanto, considerou necessário aprofundar a apuração antes de qualquer manifestação conclusiva. O relator acolheu esse entendimento e determinou a complementação da análise, com oportunidade de defesa ao prefeito.

Do montante de empenhos cancelados, R$ 6.053.930,49 estão concentrados na fonte de recursos identificada pelo código 0.1.570.0000, na qual o Ministério Público de Contas apontou disponibilidade de apenas R$ 472.571,48 após a inscrição dos restos a pagar não processados. O principal questionamento é se parte das despesas canceladas correspondia a bens já entregues, serviços prestados ou etapas de obras executadas até 31 de dezembro de 2025, circunstâncias que poderiam representar obrigações de pagamento não registradas adequadamente.

A decisão ressalta que o cancelamento de empenhos não constitui, isoladamente, prova de irregularidade. Para esclarecer a situação, Clodoaldo deverá apresentar a relação individualizada das despesas, identificando credores, objetos, valores, datas e motivos dos cancelamentos. Também foram exigidos documentos capazes de demonstrar o estágio de execução de cada despesa, como notas fiscais, medições e comprovantes de recebimento, além de informações sobre eventuais novos empenhos realizados em 2026 para os mesmos objetos.

Outra frente da apuração envolve recursos de convênios federais. O tribunal solicitou os instrumentos firmados, cronogramas de desembolso, repasses recebidos e valores pendentes de transferência ao final de 2025. A medida busca esclarecer, entre outros pontos, uma insuficiência financeira de R$ 5.127.602,87 apontada na fonte 0.1.700.0000 e as razões pelas quais o demonstrativo de recursos a liberar por transferências voluntárias foi apresentado sem movimentação.

Também foi identificada uma diferença de R$ 5.060.762,98 entre dois registros de disponibilidade de caixa. Enquanto o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar apresenta R$ 85.655.563,80, o Relatório de Gestão Fiscal do terceiro quadrimestre informa R$ 80.594.800,82. O TCE determinou que os valores sejam conciliados por fonte de recursos, acompanhados da documentação correspondente. Segundo a decisão, a divergência não comprova, por si só, desequilíbrio financeiro, pois pode decorrer de diferenças de abrangência ou dos critérios utilizados na elaboração dos demonstrativos.

As inconsistências se estendem à documentação da prestação de contas. O relatório técnico identificou apresentação incompleta do Demonstrativo do Desempenho da Arrecadação, ausência do Relatório sobre os Resultados da Atuação Governamental e distorções na Receita Corrente Líquida decorrentes de problemas na contabilização dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundeb.

A equipe técnica também registrou problemas nos dados contábeis enviados mensalmente pelo município ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública (Sigap). Dos 1.328 testes realizados sobre as informações de 2025, pelo menos 588 apresentaram inconsistências, o equivalente a 44,28% do total. O relatório recomendou medidas corretivas para evitar a repetição dessas falhas e preservar a confiabilidade das informações prestadas ao órgão de controle.

Durante a análise, o Ministério Público de Contas apresentou ainda um cenário hipotético de insuficiência financeira de R$ 1.292.116,00. O conselheiro Francisco Júnior Ferreira da Silva ressaltou, entretanto, que essa projeção depende de verificação técnica após a defesa, não podendo ser considerada um déficit definitivamente comprovado. A eventual repercussão dos apontamentos sobre a avaliação das contas dependerá da comprovação dos fatos e da análise de sua gravidade e relação com a responsabilidade do gestor.