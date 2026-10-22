Deputado Alan Queiroz garante melhorias no Ramal Babaçu em parceria com vereador Dr. Júnior Queiroz

Por Ian Machado

Publicada em 22/10/2026 às 13h40

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) segue atuando para atender às demandas da população da zona rural de Porto Velho. Em parceria com o vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), o parlamentar acompanha ações de infraestrutura no Ramal Babaçu, que recebeu serviços para melhorar as condições de acesso e a segurança dos moradores.

Os trabalhos incluem o assentamento de manilhas e a retirada de uma ponte que apresentava risco de desabamento e impedia a passagem dos moradores. A intervenção busca melhorar a trafegabilidade e oferecer mais segurança às pessoas que utilizam o ramal diariamente.

A atuação conjunta reforça o trabalho dos parlamentares na busca por soluções para as necessidades das comunidades rurais, especialmente em relação à infraestrutura e às condições de deslocamento.

“Nosso trabalho é estar perto da população, ouvir as demandas e buscar soluções que façam a diferença na vida das pessoas. A zona rural precisa de atenção, e essa parceria com o vereador Dr. Júnior Queiroz é importante para levar melhorias e mais segurança aos moradores. Seguimos trabalhando para atender às necessidades de quem mais precisa”, destacou Alan Queiroz.

Foto: Sula Machado