Ji-Paraná capacita médicos das UBS para ampliar o atendimento às mulheres na menopausa

Por Natália Pessoa

Publicada em 22/10/2026 às 14h21

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), promove uma capacitação para médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) sobre menopausa e reposição hormonal.

O curso prepara os profissionais para reconhecer os principais sintomas da menopausa, esclarecer dúvidas e orientar as pacientes sobre as opções de cuidado disponíveis, sempre considerando as necessidades individuais de cada mulher.

A formação é ministrada pela ginecologista e obstetra Ida Peréa, de Porto Velho, com apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero). Os médicos da Atenção Primária à Saúde foram divididos em dois grupos para participar das atividades.

Com a capacitação, a Semusa busca melhorar o atendimento oferecido nas UBS e garantir que as mulheres tenham acesso a informações, acompanhamento e tratamento adequados durante a menopausa.