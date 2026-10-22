Prefeitura realiza ação para coleta de exame preventivo e testes rápidos na Unidade de Saúde Rute de Souza

Por Assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 14h14

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, promoveu, na última quarta-feira (21), uma ação alusiva à campanha Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Rute de Souza, localizada no Setor 07.

A atividade contou com a coleta de exames preventivos do câncer do colo do útero, realização de testes rápidos para a detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e orientações às pacientes sobre prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, ressaltou que as ações seguem até o dia 28 de outubro, em diferentes unidades de saúde do município e dos distritos. “É muito importante que as mulheres procurem a UBS mais próxima de sua residência e mantenham os exames em dia. Os procedimentos são rápidos e, caso seja identificada alguma alteração, a paciente será encaminhada para o tratamento adequado, aumentando as chances de sucesso na recuperação”, afirmou.

CONFIRA O CRONOGRAMA DAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UBS DE JARU E DOS DISTRITOS:

22/10 – UBS Gercy Garcia (distrito de Bom Jesus): atendimento das 7h30 às 17h30

22/10 – UBS João de Castro (Setor 04): atendimento das 7h30 às 17h30

23/10 – UBS Antônio Carmona (Jardim dos Estados): atendimento das 13h30 às 17h30

23/10 – UBS Izaltino Lopes (distrito de Tarilândia): atendimento das 7h30 às 17h30

28/10 – UBS José Amábile (distrito de Santa Cruz): atendimento das 7h30 às 17h30