Espigão do Oeste;RO - UBS Arlindo Cristo terá um atendimento especial para mulheres no próximo dia 27.
A programação inclui:
Coleta do preventivo
Testes rápidos de ISTs
Palestra sobre saúde da mulher
Tenda do Projeto Pacotinho do Amor
O horário, no fim da tarde, foi pensado para quem trabalha durante o dia e tem dificuldade de ir à unidade no expediente normal.
O preventivo ajuda a identificar alterações no colo do útero logo no início, quando o tratamento tem mais chances de sucesso. Os testes rápidos são feitos na hora e indicam, em poucos minutos, se há necessidade de acompanhamento.
Leve um documento com foto e o Cartão do SUS.
UBS Arlindo Cristo
27 de outubro
A partir das 17h30
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