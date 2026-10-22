Por Assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 15h05

Espigão do Oeste;RO - UBS Arlindo Cristo terá um atendimento especial para mulheres no próximo dia 27.

A programação inclui:

Coleta do preventivo

Testes rápidos de ISTs

Palestra sobre saúde da mulher

Tenda do Projeto Pacotinho do Amor

O horário, no fim da tarde, foi pensado para quem trabalha durante o dia e tem dificuldade de ir à unidade no expediente normal.

O preventivo ajuda a identificar alterações no colo do útero logo no início, quando o tratamento tem mais chances de sucesso. Os testes rápidos são feitos na hora e indicam, em poucos minutos, se há necessidade de acompanhamento.

Leve um documento com foto e o Cartão do SUS.

UBS Arlindo Cristo

27 de outubro

A partir das 17h30