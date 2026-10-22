IFRO São Miguel do Guaporé oferta 80 vagas para curso técnico em Agricultura integrado ao Ensino Médio

Por IFRO

Publicada em 22/10/2026 às 14h51

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus São Miguel do Guaporé, está com inscrições abertas para 80 vagas no curso técnico em Agricultura integrado ao Ensino Médio. A oferta faz parte do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1, com ingresso no primeiro semestre de 2027. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 25 de outubro, pelo Portal de Seleção do IFRO.

O curso tem duração de três anos e será ofertado na modalidade presencial, em período integral, com aulas pela manhã e à tarde. A formação reúne os componentes do Ensino Médio e a habilitação técnica em Agricultura, com matrícula única. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades.

Para ingressar, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental, sem dependências, e comprovar essa condição no momento da matrícula. Candidatos menores de 18 anos não emancipados devem contar com a participação de seu responsável legal nos atos formais do processo seletivo.

Inscreva-se: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Formação em Agricultura

Vinculado ao eixo tecnológico Recursos Naturais, o curso tem como objetivo formar profissionais que contribuam para a melhoria das atividades no campo por meio da aplicação de inovações tecnológicas, considerando os aspectos socioeconômicos e os impactos ambientais da prática agrícola. A proposta também contempla o respeito e a contribuição à manutenção da agricultura de subsistência, conforme a página institucional do curso.

O curso técnico em Agricultura ensina práticas sustentáveis de conservação do solo e da água, operação e regulagem de máquinas e equipamentos agrícolas, distribuição e comercialização de produtos e uso de tecnologias de precisão para o monitoramento da produção.

Entre as possibilidades de atuação estão propriedades rurais, empresas de consultoria agrícola, instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, agências de defesa sanitária e empresas de comércio e representação de produtos agrícolas.

Saiba mais sobre o curso

Inscrições e seleção

Para participar do PSU, o interessado deve acessar o Portal de Seleção do IFRO e consultar o edital referente aos cursos técnicos integrados. No formulário de inscrição, deverá selecionar o Campus São Miguel do Guaporé, o curso técnico em Agricultura e o turno integral.

É necessário ter em mãos CPF, documento oficial de identificação e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, Boletim Escolar oficial ou documento equivalente. Durante a inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais, responder ao questionário socioeconômico, registrar as notas ou os conceitos escolares e selecionar a modalidade de concorrência.

A seleção será realizada em etapa única, sem aplicação de prova, por análise do desempenho escolar. A classificação considerará as notas ou os conceitos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, conforme as regras do edital.

Resultados e atendimento

O resultado preliminar está previsto para 26 de outubro,com período para recursos de 27 a 29 de outubro. O resultado final deverá ser divulgado em 30 de outubro e a primeira chamada para matrícula está prevista para 3 de novembro.

Os candidatos devem acompanhar as publicações, as convocações e as eventuais alterações no Portal de Seleção do IFRO.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus São Miguel do Guaporé, pelo telefone (69) 99918-2647.