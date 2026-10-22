Chuvas: Defesa Civil decreta situação de emergência em cidades do Sul

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 22/10/2026 às 15h37

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta quinta-feira (22) situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul.

A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.

No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.

No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.

Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.