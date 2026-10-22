Eliana diz que já viveu relacionamento abusivo:

Por ig

Publicada em 22/10/2026 às 16h37

Durante o "Saia Justa", apresentadora alerta para comportamentos controladores disfarçados de cuidado e admite que ignorou conselhos de pessoas

A apresentadora Eliana, 53 anos, contou que viveu um relacionamento abusivo por excesso de ciúme e forte controle. O desabafo da famosa aconteceu durante o "Saia Justa", do GNT.

"Eu vivi um relacionamento muito abusivo nesse lugar do ciúme por um tempo na minha vida", soltou.

PublicidadeA comunicadora também ressaltou que atitudes controladoras podem ser confundidas como um cuidado: "Controle, para mim, é 'red flag'. Controle diário, por horas. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes parece cuidado, mas é controle mesmo”, disse.

Eliana dizia que o antigo companheiro sempre pedia desculpas, no entanto, não mudava o seu comportamento: “Pedia desculpa, mas não mudava as atitudes, entendeu?”, pontuou.

A loira também frisou que existe uma diferença em dar uma oportunidade ou dar mais uma chance para o problema se repetir: “Porque é diferente você dar uma segunda chance ou você passar o pano”, cravou.

Eliana disse que poderia ter evitado o sofrimento caso tivesse escutado os conselhos de suas pessoas próximas: “Certamente eu teria passado essa etapa, não teria ficado com essa pessoa e não teria s ofrido o que eu sofri no final", disse.

A apresentadora ainda falou da importância de se conversar sobre esses assuntos, principalmente entre as mulheres, para reconhecer comportamentos abusivos. Para Eliana, conversar com uma ex-parceira pode identificar possíveis atos tóxicos e evitar que isso se repita.