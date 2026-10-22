Ensino médio em Cacoal: IFRO oferta 40 vagas para curso técnico em Agroecologia

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 22/10/2026 às 16h58

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, está com inscrições abertas para 40 vagas no curso técnico em Agroecologia integrado ao Ensino Médio. A oferta faz parte do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1, com ingresso no primeiro semestre de 2027. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 25 de outubro, pelo Portal de Seleção do IFRO.

O curso, que tem duração de três anos, será ofertado na modalidade presencial, em período integral, com aulas pela manhã e à tarde. A formação reúne os componentes do Ensino Médio e a habilitação técnica em Agroecologia, com matrícula única. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades.

Para ingressar, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental, sem dependências, e comprovar essa condição no momento da matrícula. Candidatos menores de 18 anos não emancipados devem contar com a participação de seu responsável legal nos atos formais do processo seletivo.

Inscreva-se: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Produção e conservação dos recursos naturais

A formação em Agroecologia prepara profissionais para atuar em sistemas de produção agropecuária e extrativista orientados por princípios agroecológicos e técnicas de produção orgânica. As atividades articulam a preservação dos recursos naturais à sustentabilidade social e econômica dos sistemas produtivos.

A atuação técnica inclui a conservação do solo e da água e o apoio a ações de agricultura familiar, considerando a sustentabilidade das pequenas propriedades. O profissional também participa de atividades de conservação e armazenamento de matérias-primas, processamento e industrialização de produtos agroecológicos.

Entre as possibilidades de atuação estão instituições públicas, privadas e do terceiro setor, organizações de certificação agroecológica, instituições de pesquisa e extensão, parques e reservas naturais.

Saiba mais sobre o curso

Inscrições e seleção

Para participar do PSU, o interessado deve acessar o Portal de Seleção do IFRO e consultar o edital referente aos cursos técnicos integrados. No formulário de inscrição, deverá selecionar o Campus Cacoal, o curso técnico em Agroecologia e o turno integral.

É necessário ter em mãos CPF, documento oficial de identificação e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, Boletim Escolar oficial ou documento equivalente. Durante a inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais, responder ao questionário socioeconômico, registrar as notas ou os conceitos escolares e selecionar a modalidade de concorrência.

A seleção será realizada em etapa única, sem aplicação de prova, por análise do desempenho escolar. A classificação considerará as notas ou os conceitos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, conforme as regras do edital.

Ensino médio em Cacoal

Além de Agroecologia, o IFRO Campus Cacoal também está com vagas abertas para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Agropecuária e em Informática. São ofertadas 80 vagas em cada curso, com aulas presenciais nos turnos matutino e vespertino.

Os candidatos devem acompanhar as publicações, as convocações e eventuais alterações no Portal de Seleção do IFRO.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus Cacoal, pelo telefone (69) 2182-9641 ou pelo e-mail [email protected].

Acesse o edital dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027