Parque Circuito será inaugurado com playground renovado e mais espaço para as crianças

Por Letícia Regis

Publicada em 22/10/2026 às 17h01

A Prefeitura de Porto Velho prepara a entrega da primeira etapa da revitalização do Parque Circuito, com a renovação do playground e melhorias na estrutura destinada às crianças. A intervenção representa uma nova fase para o espaço, que passa por obras de recuperação para oferecer melhores condições de lazer, convivência e diversão à população.

O projeto contempla intervenções na área infantil, incluindo melhorias nas condições dos brinquedos, do piso e da estrutura do playground. A proposta é oferecer um ambiente mais agradável e adequado para as crianças brincarem, enquanto pais e responsáveis aproveitam momentos de convivência em família.

A revitalização também busca recuperar o Parque Circuito como ponto de encontro da comunidade. Com as melhorias, a expectativa é que o local volte a fazer parte da rotina dos moradores, com opções de lazer para as crianças e espaços de convivência para as famílias.

O prefeito Léo Moraes destacou a expectativa pela entrega e a importância de disponibilizar à população um espaço renovado para o lazer em família.

“É uma alegria muito grande ver esse espaço sendo recuperado e saber que, em breve, as famílias poderão voltar a aproveitar esse ambiente. A gente sabe o quanto lugares como esse fazem diferença na vida das crianças, que precisam de espaços para brincar, e dos pais, que querem ter momentos de lazer com seus filhos”, ressaltou o prefeito.

Léo Moraes afirma que a revitalização vai devolver às famílias um espaço de lazer e convivência para crianças e adultos

A recuperação da área infantil busca oferecer melhores condições para as brincadeiras e incentivar a utilização do parque pelas famílias. As intervenções também incluem melhorias na iluminação, que integra a estrutura de uso do espaço.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, destacou a importância das intervenções e a expectativa de ver o parque novamente frequentado pela população.

“Estamos trabalhando para transformar esse ambiente, com melhorias na iluminação e novas instalações que vão contribuir para a recuperação do parque. É muito gratificante participar desse processo e estamos ansiosos para ver esse lugar ganhando vida outra vez, com as famílias ocupando o espaço, as crianças brincando e a população aproveitando tudo o que ele tem a oferecer”, disse.

As melhorias na estrutura e na iluminação integram a primeira etapa da revitalização, que prepara o espaço para receber novamente os visitantes e ampliar as opções de lazer disponíveis à população.

A entrega da primeira etapa marca uma nova fase para o Parque Circuito. Além da recuperação das estruturas, a iniciativa busca devolver à comunidade um espaço de convivência e lazer, onde as crianças possam brincar e as famílias se reunir.

O evento de inauguração está previsto para sábado, 24 de outubro, às 15h, no Parque Circuito, em Porto Velho.