Por Assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 17h07

A Máximo Sabor & Som recebe nesta quinta-feira, 22 de outubro, mais uma edição da Mistura Máxima. Com abertura a partir das 17h, a programação reúne apresentações musicais e transmissão de futebol no telão no bairro Nova Porto Velho, na capital.

Régis e Araújo abrem as apresentações às 17h15. A programação segue com Fala Sério, às 22h30, Vanderson Arnold, à 1h30, e DJ André Rocha, às 4h30. A transmissão do futebol está marcada para as 20h30.

Segundo a divulgação do evento, quem se inscrever na Lista VIP até as 18h terá entrada gratuita até as 22h. O ingresso individual custa R$ 20, e a casadinha sai por R$ 30.

Entre as condições anunciadas estão chopp Brahma ou Heineken a R$ 9,99 e caldo gratuito até as 22h. As primeiras 50 mulheres que chegarem também recebem um copão de cerveja suja.

A Máximo Sabor & Som fica na Avenida Amazonas, 2624, bairro Nova Porto Velho. Informações pelo telefone (69) 99604-7777.