SEMEC Digital reúne serviços tributários em um único portal

Por Emily Costa

Publicada em 22/10/2026 às 17h09

Emitir documentos, consultar informações tributárias e encontrar opções de atendimento pela internet são algumas das possibilidades oferecidas pelo SEMEC Digital. O portal da Secretaria Municipal de Economia (Semec) de Porto Velho reúne serviços em um único ambiente on-line para facilitar o acesso dos contribuintes e reduzir a necessidade de deslocamentos em busca de informações e orientações.

Entre os serviços disponíveis estão a emissão da segunda via do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), à Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) e à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). A plataforma também oferece acesso à emissão de certidões negativas, alvarás, notas fiscais eletrônicas e taxas municipais.

Passo a passo de como usar o site

O acesso à plataforma é simples e prático. Uma das funcionalidades disponíveis no portal, por exemplo, é a emissão de certidões negativas de débitos. Para acessar o serviço, o cidadão deve entrar no SEMEC Digital ou pesquisar por “serviços Semec” no navegador e digitar o nome da opção desejada na barra de pesquisa.

Equipes de inovação e tecnologia da Semec desenvolvem e monitoram o sistema

Em seguida, deve selecionar “Emissões de Certidões Negativas, Alvarás e demais documentos” para abrir a página de emissão. Nessa área, é necessário preencher os campos solicitados conforme o documento desejado.

O primeiro passo é selecionar o tipo de documento, como certidão negativa ou licença de funcionamento. Depois, o usuário deve escolher uma das opções de busca disponíveis, que podem incluir CNPJ, CPF, inscrição ou combinações desses dados, conforme as alternativas apresentadas pelo sistema.

Na etapa seguinte, basta informar os dados solicitados para realizar a emissão. O preenchimento correto permite que o sistema localize as informações necessárias ao procedimento.

Digitalização do atendimento

Entre setembro e outubro de 2026, o SEMEC Digital registrou 2,2 mil usuários ativos e 3,8 mil visualizações da página inicial. Ao todo, foram contabilizadas 19 mil interações com a plataforma.

O desenvolvimento, a integração e o acompanhamento do sistema são realizados pelas equipes do Departamento de Inovação e Integração e do Departamento de Tecnologia da Semec.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a digitalização dos serviços públicos é uma estratégia para aproximar a administração municipal da população e tornar o atendimento mais ágil e acessível.

“Estamos investindo em tecnologia para facilitar a vida das pessoas, reduzir a burocracia e permitir que os cidadãos resolvam suas demandas com mais praticidade, sem precisar se deslocar. Nosso objetivo é construir uma gestão cada vez mais moderna, eficiente e próxima da população”, afirmou o prefeito.

Com a digitalização, o cidadão pode consultar informações tributárias, acessar orientações e solicitar documentos pela internet, sem precisar procurar atendimento presencial para essas atividades.

Outra opção é o PVH+, plataforma oficial da Prefeitura de Porto Velho que reúne informações e serviços de diferentes secretarias municipais.

Para utilizar o SEMEC Digital, basta acessar o endereço semecdigital.portovelho.ro.gov.br, pesquisar pelo serviço desejado e seguir as orientações disponíveis na plataforma.