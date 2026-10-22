Pontos críticos de Porto Velho apresentam melhor escoamento da água após serviços de drenagem

Por Jhon Silva

Publicada em 22/10/2026 às 16h58

Locais que durante anos enfrentaram problemas de alagamento em Porto Velho apresentaram melhorias no escoamento da água da chuva. Os resultados estão associados aos serviços de limpeza de bueiros, desobstrução de canais e obras de drenagem executados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

Entre os pontos que receberam intervenções estão os cruzamentos da avenida Rio de Janeiro com as avenidas Rio Madeira e Guaporé, além de trechos da avenida Pinheiro Machado e da região da avenida José Vieira Caúla com a Guaporé.

Na avenida Pinheiro Machado, entre as ruas Venezuela e México, foram implantados 336 metros de rede de drenagem. Já no cruzamento da avenida Rio de Janeiro com a Guaporé, os serviços incluíram limpeza de bocas de lobo, ampliação da tubulação e implantação de estruturas para impedir que resíduos obstruam a passagem da água.

Durante a chuva desta quarta-feira (21), os cruzamentos da avenida Rio de Janeiro com a Rio Madeira e com a Guaporé não registraram alagamentos, diferentemente de situações enfrentadas anteriormente por moradores e motoristas.

Cruzamentos das avenidas Rio de Janeiro, Rio Madeira e Guaporé ficaram sem alagamentos durante a chuva de quarta-feira (21)

Os dois locais estão entre os pontos acompanhados pelas equipes municipais devido ao histórico de acúmulo de água durante o período chuvoso.

O prefeito Léo Moraes destacou os resultados das ações realizadas nos pontos críticos da cidade.

“São locais onde a população enfrentava dificuldades sempre que chovia. Estamos trabalhando com limpeza e obras de drenagem para melhorar o escoamento da água e reduzir esses transtornos. Ainda temos outros pontos que precisam de atenção, e esse trabalho precisa continuar”, disse.

Apesar das melhorias observadas, outros trechos da capital ainda necessitam de intervenções. Por isso, os serviços de limpeza e ampliação da rede de drenagem continuam entre as ações de manutenção da infraestrutura urbana.

OBRAS DE DRENAGEM

Além da limpeza, a Prefeitura executa intervenções para melhorar a capacidade de escoamento em áreas que apresentam problemas recorrentes.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explicou que as obras de drenagem são necessárias para corrigir as limitações das redes antigas.

Prefeitura amplia a drenagem em áreas com alagamentos recorrentes

“Em alguns pontos, não basta apenas limpar os bueiros. É necessário ampliar a tubulação, construir novas caixas coletoras e melhorar a ligação entre as redes. Essas intervenções permitem que um volume maior de água seja escoado e ajudam a reduzir os alagamentos”, afirmou.

Essas estruturas permitem captar e conduzir a água da chuva, especialmente em locais onde a rede existente não consegue atender adequadamente à demanda durante os períodos de maior precipitação.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, explicou que a limpeza preventiva é fundamental para manter o funcionamento da rede.

“Muitas vezes, o problema começa com o lixo acumulado dentro dos bueiros, impedindo a passagem da água. Nossas equipes fazem a retirada desses resíduos, limpam as bocas de lobo e desobstruem os canais. Esse trabalho ajuda a água da chuva a escoar mais rapidamente”, explicou.

A retirada dos resíduos contribui para evitar obstruções e manter a passagem da água pelas estruturas de drenagem. O serviço também depende da colaboração da população para impedir que o lixo descartado irregularmente volte a se acumular nesses locais.

A Prefeitura orienta os moradores a não descartar lixo e entulho nas ruas, canais e bueiros, pois esses materiais podem comprometer o funcionamento da rede de drenagem e provocar novos alagamentos.