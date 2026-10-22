Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2026 acontece nesta quinta-feira (22) no Centro de Convivência do Idoso

Por Adaides Batista

Publicada em 22/10/2026 às 17h15

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza nesta quinta-feira (22), a partir das 18h, o Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2026, no Centro de Convivência do Idoso (CCI), na capital. O evento celebra a beleza, a elegância, a alegria e a valorização da pessoa idosa.

Com mais de 15 anos de tradição, o concurso integra as ações desenvolvidas pelo município para incentivar o envelhecimento ativo, fortalecer a convivência social e reconhecer a importância das pessoas idosas na sociedade.

Beleza, elegância e alegria não têm idade! O Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2026 celebra a autoestima e a valorização da pessoa idosa

A programação promete uma noite de emoção e confraternização, com os candidatos desfilando na passarela e demonstrando que a beleza, a disposição e a vontade de viver não têm idade. A iniciativa também proporciona momentos de integração entre os participantes, familiares e a comunidade.

“Valorizar a pessoa idosa é reconhecer sua história, sua contribuição para a nossa cidade e tudo o que ainda tem para viver. O Miss e Mister Melhor Idade é um momento de celebração, integração e fortalecimento da autoestima, mostrando que a alegria de viver não tem idade”, destacou o prefeito Léo Moraes.

“Esse evento é muito importante porque valoriza a autoestima, a história e a trajetória dos nossos idosos. Mais do que um desfile, o Miss e Mister Melhor Idade é um momento de integração, alegria e reconhecimento, mostrando que envelhecer é uma etapa da vida que deve ser vivida com dignidade, respeito e oportunidades. Nossa satisfação é ver cada participante superar desafios, compartilhar experiências e demonstrar que a idade não limita a capacidade de sonhar, celebrar e conquistar novos espaços”, destacou a coordenadora do CCI, Sabrina Bianca.

ATIVIDADES E CONVIVÊNCIA

“O Concurso Miss e Mister Melhor Idade representa muito mais do que um desfile: é uma demonstração de respeito, inclusão e valorização da pessoa idosa. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias, trabalha para garantir que nossos idosos tenham espaços de convivência, participação e protagonismo, reconhecendo suas histórias, experiências e contribuições para a sociedade. Promover a inclusão é assegurar que todas as pessoas, em todas as fases da vida, tenham seus direitos respeitados e oportunidades de viver com dignidade, alegria e qualidade de vida”, afirmou a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília.

Vinculado à Semias, o Centro de Convivência do Idoso oferece diversas atividades voltadas à promoção da saúde física, emocional e social, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos. Entre as atividades estão hidroginástica, alfabetização, dança, rodas de conversa com psicóloga, momentos de reflexão, jogos e academia.

Para participar das atividades oferecidas pelo CCI, é necessário realizar cadastro presencial, apresentando documentos pessoais e o Número de Identificação Social (NIS). O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O Centro de Convivência do Idoso (CCI) em Porto Velho fica na av. Amazonas, nº 6888, no bairro Tiradentes – zona Leste.

“Valorizar a pessoa idosa é reconhecer sua história, respeitar seus direitos e garantir oportunidades para que continue participando ativamente da sociedade. O Concurso Miss e Mister Melhor Idade é uma iniciativa que promove autoestima, inclusão e convivência, reforçando o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com políticas públicas que assegurem dignidade, bem-estar e qualidade de vida à população idosa. Queremos que nossos idosos se sintam acolhidos, respeitados e protagonistas de suas próprias histórias”, afirmou o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso.