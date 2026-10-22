Capacitação contínua prepara equipes do Samu para salvar vidas

Por Taiana Mendonça

Publicada em 22/10/2026 às 17h04

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), iniciou um novo ciclo de capacitação profissional voltado às equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Coordenado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), o projeto Capacita Samu reúne módulos teóricos e práticos voltados às principais situações enfrentadas pelos profissionais durante os atendimentos de urgência e emergência.

A programação abrange temas essenciais para a rotina das equipes de socorro, como atendimento a pacientes com câncer, cuidados com pessoas em situações de agitação intensa ou crises psiquiátricas, assistência a pacientes com obesidade, dificuldades respiratórias e alterações do nível de consciência. Os treinamentos também incluem atendimento a casos de perda grave de sangue, cuidados iniciais em situações de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), além de orientações sobre a organização e o suporte operacional das equipes.

Para o prefeito Léo Moraes, a capacitação contínua dos profissionais é fundamental para fortalecer a qualidade e a segurança dos atendimentos prestados à população.

“O nosso compromisso é garantir que cada cidadão de Porto Velho encontre um serviço de urgência cada vez mais preparado, humano e eficiente. Investir na capacitação contínua dos nossos profissionais é valorizar quem está na linha de frente salvando vidas todos os dias”, destacou o prefeito.

A atualização dos conhecimentos permite que os profissionais revisem procedimentos, aperfeiçoem técnicas e estejam mais preparados para atuar em diferentes situações de emergência, quando a rapidez e a precisão do atendimento são essenciais.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou a importância da iniciativa para a atuação das equipes que prestam atendimento diariamente à população.

“Nossas equipes lidam diariamente com situações de extrema complexidade e exigência técnica. Manter esse fluxo constante de capacitação com médicos, enfermeiros, técnicos e equipes de apoio assegura que o nosso atendimento siga rigorosamente os protocolos de excelência e segurança que a nossa população merece”, pontuou a titular da Semusa.

Os treinamentos envolvem profissionais de diferentes áreas e buscam fortalecer a atuação conjunta das equipes, especialmente nos atendimentos que exigem decisões rápidas e cuidados específicos antes da chegada do paciente à unidade de saúde.

O coordenador do NEP Samu, Lânderson Gutierres, destaca que a educação permanente contribui para manter os profissionais atualizados e preparados para os desafios do atendimento de urgência.

“O papel do NEP é justamente esse: atualizar, reciclar e alinhar protocolos para que a nossa equipe se sinta cada vez mais preparada e segura na ponta. Quando unimos a teoria à prática diária, quem ganha é o paciente que precisa de uma resposta rápida e qualificada no momento mais crítico”, afirmou Lânderson.

A combinação entre teoria e prática permite que os profissionais revisem os procedimentos utilizados nos atendimentos e aprimorem a atuação em situações que exigem resposta imediata.

O cronograma de capacitações continua ao longo do mês, com atividades voltadas à atualização dos profissionais e ao aprimoramento dos serviços prestados pelas equipes do Samu em Porto Velho.