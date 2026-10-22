Ana Maria Braga revela que já fez aborto:

Por IG

Publicada em 22/10/2026 às 16h41

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, revelou que realizou um aborto no passado e declarou que apoia a legalização do procedimento no Brasil. Entretanto, ela fez questão de dizer que sua experiência não foi boa e não recomenda a prática.

As declarações da artista global foram dadas em entrevista ao colunista Valmir Moratelli, nas Páginas Amarelas da revista Veja desta semana. No bate-papo, ela foi questionada sobre o assunto.

"Nunca falei disso, mas, sim, fiz e foi péssimo. Não recomendo, embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa", disse.

Ela também defendeu a descriminalização do aborto. A loira foi questionada se defende a legalização, e ela falou tudo sobre o tema, que é bastante polêmico em todo o país.

"A decisão deve sempre ser da mulher. Ela é quem sabe do próprio corpo. Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando", pontuou.

Sobre o programa de Ana na Globo

Reprodução/SBT

Ana Maria Braga no Troféu Imprensa

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas, ao longo dos anos, passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.

Recentemente, Ana Maria Braga está comandando o Chef de Alto Nível que reúnem 24 competidores, que terão talento, criatividade e técnica avaliados em três cozinhas com diferentes níveis de estrutura e recursos. Os participantes serão orientados pelos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto ao longo da disputa.