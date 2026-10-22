Suspeito de roubo morre após confronto com a PM em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/10/2026 às 16h33

PORTO VELHO, RO – Quatro mulheres foram presas e duas armas, drogas, dinheiro e objetos de procedência duvidosa foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar no residencial Cristal da Calama, em Porto Velho, nesta quinta-feira (22). A ocorrência também terminou com a morte de Wellison Lima Araújo, de 27 anos, que havia sido baleado em um confronto com policiais.

O homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital João Paulo II, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi registrada durante a tarde, após a intervenção policial realizada no conjunto residencial.

A operação teve início depois que a Polícia Militar recebeu informações sobre um roubo ocorrido durante a madrugada, na região da BR-364. Conforme os relatos preliminares, uma família foi mantida refém por um grupo criminoso, que deixou o local levando um veículo pertencente às vítimas.

Durante as buscas, os militares localizaram o automóvel no residencial Cristal da Calama. No momento da abordagem, segundo as primeiras informações, Wellison teria resistido à ação policial. Houve confronto e o suspeito acabou atingido por disparos.

De acordo com as informações iniciais, Wellison teria participado do roubo que motivou as diligências. Além das quatro prisões, a atuação policial resultou na apreensão dos materiais encontrados durante a ocorrência.