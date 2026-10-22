Papa não precisará de mais tratamento contra o câncer, dizem médicos

Por NOTICIAS AO MINUTO

Publicada em 22/10/2026 às 16h10

O papa Leão XIV não precisará de nenhum tratamento adicional após ter sido submetido a uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão na semana passada. A informação foi divulgada por seus médicos nessa quarta-feira (21), que confirmaram que o tumor não havia se espalhado.

O anúncio foi feito em meio às dúvidas sobre a realização da viagem do pontífice, nascido nos Estados Unidos, ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista para o período de 6 a 17 de novembro.

Leão XIV, de 71 anos, passou por uma cirurgia em 13 de outubro para a remoção do lobo inferior do pulmão direito. O pontífice foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, o tipo mais comum de câncer de pulmão.

Exames histológicos finais e análises de biologia molecular do tecido removido confirmaram o diagnóstico e indicaram que a doença permanecia localizada, segundo comunicado divulgado pelo Vaticano.

"Uma avaliação oncológica posterior confirmou que não é necessária nenhuma terapia adicional", afirmaram o cirurgião-chefe do papa, Stefano Margaritora, e seu médico pessoal, Luigi Carbone.

Leão XIV recebeu alta hospitalar no sábado (17) e está retomando gradualmente suas atividades. Na quarta-feira (21), voltou à Praça de São Pedro para participar de sua audiência semanal com os peregrinos.

Na semana passada, Margaritora afirmou que não havia "nenhuma razão clínica" que impedisse o papa de viajar para a América do Sul. No entanto, o secretário de Estado do Vaticano indicou que o pontífice poderá precisar ajustar o ritmo de sua agenda para facilitar a recuperação.