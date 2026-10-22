Acabou: Jônatas Faro toca o sino e desiste de A Fazenda

Por IG

Publicada em 22/10/2026 às 16h22

Jônatas Faro, 39 anos, desistiu de A Fazenda 18, reality show da Record TV, nesta quinta-feira (22). O ator tocou o sino, sinalizando que queria deixar a competição pelo prêmio milionário. A decisão foi comunicada aos demais participantes pela produção do programa.

Os peões receberam o aviso de que Jônatas não fazia mais parte da disputa. Darlin Ferrattry, uma das participantes mais próximas do ator dentro do programa, ficou bastante abalada com a notícia e não conseguiu segurar o choro.

Até o momento, nem a Record nem a equipe do artista divulgaram o motivo da desistência.

Jottapê também deixou A Fazenda

É importante destacar que a saída de Jônatas acontece seis dias depois de Jottapê também deixar A Fazenda 18 . O cantor desistiu do reality na sexta-feira (16), após a eliminação de Igor Monteiro, com quem mantinha uma relação próxima dentro do confinamento.

Antes de tocar o sino, Jottapê conversou com os aliados e explicou que havia feito uma promessa a Deus. Segundo o cantor, ele acreditava ter cumprido sua missão no programa ao se aproximar de Igor e falar sobre sua fé.

“Eu já cumpri meu propósito aqui dentro”, afirmou o artista ao explicar a decisão aos colegas.

A saída de Jottapê foi confirmada pela própria Record, que informou aos participantes que ele havia desistido oficialmente da competição. Diferentemente do caso do cantor, até o mommento, a motivação de Jônatas Faro ainda não foi esclarecida publicamente.

A produção comunicou a desistência de Jônatas por meio de um aviso exibido na sede do reality.

Quem é Jônatas Faro?

Jônatas Faro ficou conhecido por trabalhos como ator na televisão brasileira. Ao longo da carreira, participou de produções da Globo e ganhou visibilidade em novelas voltadas ao público jovem, além de trabalhos em outras atrações televisivas.

Sua participação em A Fazenda 18 foi comemorada por grande parte do público, já que o artista não era vista nas grandes telas há alguns anos.