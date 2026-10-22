Vilhena alcança 8ª posição entre municípios de Rondônia em avaliação do Controle Interno

Por Semcom

Publicada em 22/10/2026 às 14h34

Município obteve 73,8% de conformidade no levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, resultado superior à média dos Executivos Municipais, de 45%

O município de Vilhena alcançou a 8ª posição entre os 52 Executivos Municipais avaliados no Levantamento 2026 de Conformidade do Sistema de Controle Interno, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). De acordo com a ficha individual de resultados, emitida em 5 de outubro, o município atingiu 73,8% de conformidade, índice superior à média dos Executivos Municipais, que foi de 45%.

No resultado geral, que considera 110 órgãos e entidades avaliados, Vilhena conquistou a 12ª colocação. O município também alcançou 100% de atendimento aos requisitos dos blocos referentes à Unidade de Controle Interno e às Unidades Executoras, que abrangem a atuação da Controladoria-Geral do Município (CGM) e as responsabilidades das unidades administrativas municipais.

O desempenho é resultado do trabalho técnico, preventivo e orientador desenvolvido pela CGM, em conjunto com o Poder Executivo e as demais unidades municipais. A atuação integrada busca prevenir falhas, aperfeiçoar procedimentos administrativos, fortalecer a transparência e promover a aplicação responsável dos recursos públicos.

Apesar dos resultados positivos, a Controladora-Geral do Município, Andréa Cavalcante, ressalta que a manutenção e a evolução do desempenho dependem da continuidade das ações de controle interno. “Ainda existem requisitos a serem atendidos e melhorias a serem consolidadas, o que exige o comprometimento dos gestores e das equipes municipais com a aplicação das orientações nas rotinas de trabalho, o acompanhamento das medidas adotadas e a correção das fragilidades identificadas”, disse.

Outro avanço importante foi a publicação da Lei nº 6.922, de 15 de setembro de 2026, que dispõe sobre a implantação, a organização e o funcionamento do Sistema de Controle Interno do município. A legislação representará um avanço ao atendimento do requisito relacionado à instituição normativa do sistema.

A efetiva implementação da lei, acompanhada da apresentação das evidências correspondentes, poderá contribuir para a melhoria do desempenho de Vilhena nas próximas avaliações. Para isso, será necessário dar continuidade ao trabalho, sob a liderança do chefe do Poder Executivo, com a coordenação técnica da CGM e a participação das unidades municipais.