Domingo o eleitor decide entre Lula e Flávio, fim da reeleição e prorrogação dos mandatos dos prefeitos, quem presidirá a Ale-RO em 2027?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/10/2026 às 14h00

Eleições – O domingo (25) está chegando e a movimentação sobre as eleições gerais para escolha do presidente da República e de governadores em alguns Estados, que não foram reeleitos e eleitos no primeiro turno. O povo brasileiro terá oportunidade de optar entre o atual presidente, Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos de extremos políticos, esquerda e direita, respectivamente. Foram mais de dez candidatos, que concorreram no primeiro turno, dia 4 deste mês, mas a maioria sem as mínimas condições de aspirar sucesso nas urnas. Uns por oportunismos, alguns para atender interesses de grupos, e outros sem noção do ridículo. De qualquer forma o eleitor terá que decidir, quem será o presidente da República a partir de janeiro. Lula para continuar, e Flávio para mudar. É uma questão de escolha. Que ela seja a menos pior para o futuro do Brasil.

Futuro – O processo eleitoral para escolha do futuro presidente da República terminará no domingo (25) com a realização das eleições em segundo turno. A preocupação, a partir da posse do eleito no dia 5 de janeiro, será com as eleições municipais (prefeito e vereador) de 2030. Cabe uma pergunta importante: será que teremos escolha de prefeitos e vereadores daqui a 2 anos? Há quem afirme que não, pois já estaria definido, e dependendo, apenas de aprovação no Congresso Nacional do fim da reeleição aos cargos executivos, presidente da República, governadores e prefeitos e mandato de 5 anos, e não 4, como atualmente. Políticos experientes afirmam que não teremos eleições a prefeito e vereador em 2028, porque os mandatos serão prorrogados por dois anos e as eleições serão unificadas com escolhas do presidente da República, governadores, prefeitos e seus vices para mandatos de 5 anos, sem reeleição, além de os três senadores, deputados (federal e estadual) e vereadores.

Futuro II – Em 2025 os congressistas (senadores e deputados) trataram das alterações na Lei Eleitoral para o fim da reeleição e mandatos de cinco anos para os cargos executivos. Como não foi votado um ano antes das próximas eleições, que seriam as deste ano, as mudanças foram arquivadas para voltarem à pauta no próximo ano, 2027. A expectativa era de o fim da reeleição, já para as eleições deste ano, mas devido a exiguidade do tempo o assunto será retomado em 2027, como já citamos. Hoje a preocupação é com as eleições em segundo turno, mas a partir da posse de o futuro presidente da República e dos governadores que serão reeleitos e eleitos no domingo (25), em fevereiro, após o recesso parlamentar, com certeza teremos como uma das prioridades no Congresso Nacional as alterações na Lei Eleitoral, com ênfase para o fim da reeleição e mandatos de cinco anos para cargos executivos. Quem viver verá...

Assembleia – A posse dos deputados reeleitos e eleitos para a nova Legislatura ainda está distante, 1º de fevereiro, mas a eleição da futura Mesa Diretora é assunto corrente nos bastidores. Esta semana, nem tanto, devido as eleições gerais de domingo (25), mas o disque-me-disque é intenso. Os nomes do futuro para presidir a Casa de Leis giram em torno dos deputados reeleitos, delegado Lucas Torres, Alan Queiroz e Jean Mendonça, todos do PL, partido presidido no Estado pelo governador-eleito, senador Marcos Rogério. Apesar de negar, não há dúvida que Rogério está –e deve– participar do processo eleitoral da Mesa Diretora da Ale-RO, pois não há quem governe sem ter o apoio do Poder Legislativo, que não pode ser subserviente, mas um parceiro. Até a posse de Rogério e dos deputados em fevereiro os bastidores continuarão em ritmo acelerado e certamente aparecerão outros nomes.

80 anos – Agradecimentos a todos que encaminharam mensagens, ligaram, e mantiveram contato pessoalmente à chegada dos 80 anos, sem contar os 9 meses no útero da Dona Nanza. A vida é uma luta contra o tempo, o Senhor da razão, Satisfação maior em fazer parte do gabinete do deputado-reeleito, Jean Mendonça-PL (apesar de lotado na Secom), que é um político diferenciado e necessário, para o hoje e o amanhã de um Estado em franco desenvolvimento como Rondônia. Apesar de raro nos dias atuais, de atitudes realmente voltadas para a maioria dos interesses e das necessidades de a população, o deputado não é ligado a segmentos, nem grupos isolados, mas sim pela maioria da população. Além de o parlamentar, vou citar o nome de uma pessoa única, que representa todos, que é a nossa “Chefa”, Irma, com quem já trabalhamos na administração do ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Maurão de Carvalho, pelo seu espírito de liderança, competência, sinceridade, companheirismo... Que tudo fique sacramentado na frase: “Muito Obrigado...”

Respigo

O mês de outubro já caminha para a última semana e, após o período eleitoral, a partir da próxima semana, já será possível sentir o clima natalino, com a proximidade das festas de Natal e Ano Novo. Novembro certamente passará rapidinho +++ A sessão extraordinária da Assembleia Legislativa (Ale), que deveria iniciar às 10h, até o fechamento da coluna, por volta das 13h não tinha sido iniciada. A pauta é extensa com 26 Projetos de Lei e, segundo informações, a sessão seria cancelada +++ Na pauta das discussões estaria a gratificação dos servidores da casa no final de ano. No caso, o abono concedido a todos os servidores, efetivos, concursados e comissionados como aconteceu nos últimos anos +++ A atração no futebol de hoje (22) é o jogo pela semifinal da Copa Libertadores entre Flamengo e Estudiantes de La Plata. No jogo de ida, na Argentina, ouve empate em 0x0 +++ Em caso de novo empate o semifinalista será definido na cobrança de pênalti. A partida é no estádio do Maracanã, com início às 20h30 e expectativa de estádio lotado +++ Quem vencer enfrentará o Palmeiras, que perdeu em casa para o Fluminense na quarta-feira (21). No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 2 a 1 e ontem perdeu por 1x0, mas a classificação veio de forma dramática na cobrança de pênaltis (5x3).