Últimos dias: IFRO oferta 2 mil vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 22/10/2026 às 13h50

Faltam poucos dias para o fim das inscrições nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). O Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1 oferece 2 mil vagas para estes cursos em dez campi. O prazo para se inscrever termina às 23h59 de 25 de outubro. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet, no Portal de Seleção do IFRO.

Já as inscrições para os cursos técnicos subsequentes e de graduação também ofertados no PSU 2027/1 seguem abertas até 13 de dezembro de 2026.

Os cursos técnicos integrados são destinados a quem já concluiu o Ensino Fundamental ou aos estudantes do 9º ano que estão terminando essa etapa. Nessa modalidade, o estudante cursa o Ensino Médio e a formação técnica ao mesmo tempo. A seleção será feita sem prova, com base nas notas ou nos conceitos escolares do candidato, conforme as regras do edital.

Inscreva-se: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Cursos disponíveis por campus

O processo seletivo oferece cursos em diferentes áreas, como agropecuária, tecnologia, indústria, meio ambiente, gestão e produção de alimentos. Confira as opções por unidade:

- Campus Ariquemes: Agropecuária, Alimentos e Informática.

- Campus Cacoal: Agroecologia, Agropecuária e Informática.

- Campus Colorado do Oeste: Agropecuária.

- Campus Guajará-Mirim: Biotecnologia, Informática e Administração (EJA).

- Campus Jaru: Alimentos, Comércio e Zootecnia.

- Campus Ji-Paraná: Florestas, Informática e Química.

- Campus Porto Velho Calama: Edificações, Eletrotécnica, Informática e Química.

- Campus Porto Velho Zona Norte: Administração e Informática.

- Campus São Miguel do Guaporé: Agricultura.

- Campus Vilhena: Edificações, Eletromecânica e Informática.

A quantidade de vagas e os turnos variam conforme o curso e o campus. Por isso, antes de se inscrever, o candidato deve consultar o quadro de vagas atualizado no edital.

Quem pode participar?

Para concorrer às vagas dos cursos técnicos integrados regulares, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula.

No curso de Administração integrado ao Ensino Médio na modalidade de educação de jovens e adultos (EJA), ofertado pelo Campus Guajará-Mirim, o candidato deve ter pelo menos 18 anos completos até a data da matrícula.

O edital também prevê reserva de vagas para candidatos que tenham estudado o Ensino Fundamental em escolas públicas, pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Cada candidato deve verificar os requisitos e os documentos exigidos para a modalidade escolhida.

Como fazer a inscrição

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet. Antes de começar, o candidato deve separar o CPF, um documento oficial de identificação e o Histórico Escolar do Ensino Fundamental, boletim escolar ou outro documento equivalente.

O procedimento é o seguinte:

Acesse o Portal de Seleção do IFRO: https://selecao.ifro.edu.br/. Localize o PSU 2027/1 para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Escolha o campus, o curso e o turno desejados. Depois, clique em “Inscreva-se”. Informe o CPF e a data de nascimento do candidato. Preencha os dados solicitados e responda ao questionário socioeconômico. Informe as notas ou os conceitos escolares do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Selecione a modalidade de concorrência, confira os dados e confirme a inscrição no sistema.

A seleção será feita em etapa única, por análise do desempenho escolar nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, considerando as notas ou os conceitos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Não haverá aplicação de prova.

Prazo e acompanhamento

As inscrições para os cursos técnicos integrados terminam às 23h59 de 25 de outubro. O resultado preliminar está previsto para 26 de outubro. Já o resultado final deve ser publicado em 30 de outubro. A primeira chamada para matrícula está prevista para 3 de novembro de 2026.

Os candidatos devem acompanhar as publicações e possíveis alterações no Portal de Seleção do IFRO.

Acesse os editais:

Cursos Técnicos Integrados: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Cursos Técnicos Subsequentes: https://tinyurl.com/IFRO-sub-2027

Cursos de Graduação: https://tinyurl.com/IFRO-grad-2027