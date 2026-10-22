Pedro Fernandes defende regularização fundiária e segurança jurídica ao produtor rural de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 13h30

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) colocou a regularização fundiária entre as prioridades do segundo mandato. Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, afirmou que o tema exige atenção especial do poder público.

Também fazem parte da pauta os embargos, a questão ambiental e a situação das reservas no estado, assuntos que, segundo o deputado, precisam de solução para dar segurança jurídica ao produtor rural.

O tema já faz parte da atuação do deputado. Ainda neste ano, Pedro se reuniu com o INCRA, em Brasília e em Rondônia, para tratar da titulação de áreas como a Gleba Burareiro, em Ariquemes, o Assentamento Terra Roxa e a Gleba Uaturumbó, em Castanheiras, além de terras em Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Cujubim, Monte Negro e Campo Novo de Rondônia. Ele também foi relator da CPI das Reservas na Assembleia.

“Quem produz precisa ter segurança para investir e trabalhar. Resolver a questão fundiária é dar essa segurança ao produtor”, declarou o deputado Pedro Fernandes.