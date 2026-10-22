União Cacoalense anuncia seletiva para atletas das categorias de base

Por Assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 08h56

Jovens que buscam uma oportunidade nas categorias de base do futebol poderão participar da seletiva anunciada pela S.E. União Cacoalense. A iniciativa é voltada a atletas nascidos entre 2009 e 2015 e busca identificar talentos para integrar o trabalho de formação do clube.

Conforme a divulgação, os participantes serão organizados em quatro grupos: nascidos em 2015 e 2014; em 2013 e 2012; em 2011 e 2010; e em 2009.

O anúncio destaca a possibilidade de participação em mais de sete competições durante a temporada. Entre os torneios mencionados está a Alcans Cup, com previsão de disputa em três categorias.

A proposta apresentada pelo clube é preparar jovens atletas para os desafios do futebol competitivo, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e experiência em torneios.

Os interessados e seus responsáveis podem consultar os procedimentos de inscrição pelo WhatsApp (43) 99146-7252. A divulgação também orienta o acesso ao link disponível na biografia do perfil responsável pelo anúncio.

Data, horário, local da avaliação e eventuais custos não foram informados no material apresentado e devem ser consultados com a organização.