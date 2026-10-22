Por Assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 09h23

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMADER), segue intensificando os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas rurais do município.

Desta vez, os serviços de patrolamento chegaram ao Travessão do Sete, sentido Cachoeirinha, garantindo melhores condições de trafegabilidade para os moradores e produtores rurais que utilizam a via diariamente.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da administração municipal para manter as estradas em boas condições, facilitando o transporte da produção agrícola, o deslocamento das famílias e o acesso aos serviços essenciais.

A SEMADER segue trabalhando nos quatro cantos do município, reafirmando o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento rural e a valorização dos nossos produtores.