ASSDACO fará entrega dos resultados dos exames das campanhas Comboni Rosa e Azul nesta quinta-feira

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 22/10/2026 às 09h09

A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) realizará nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, a entrega dos resultados dos exames realizados durante as campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul, promovidas no último dia 10 de outubro, em Cacoal.

Os homens e mulheres que participaram da ação de prevenção ao câncer de próstata e de mama poderão retirar seus resultados no Centro de Diagnóstico, no horário das 7h30 às 10h30.

A iniciativa integra o trabalho desenvolvido pela ASSDACO para ampliar o acesso à prevenção, promover o diagnóstico precoce e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde. As campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul mobilizam profissionais e voluntários em uma ação voltada à identificação de possíveis alterações e à orientação dos participantes.

A coordenadora da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha) destaca a importância de os participantes retornarem para buscar os resultados e darem continuidade aos cuidados com a saúde, caso seja preciso

“Nosso compromisso não termina com a realização dos exames. A entrega dos resultados é uma etapa fundamental desse trabalho, pois permite que cada participante tenha acesso às informações sobre sua saúde e, quando necessário, procure o acompanhamento médico adequado. Reforçamos a importância de todos comparecerem para retirar seus resultados e manterem os cuidados preventivos”, ressalta Cidinha.

A ASSDACO reforça que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais no enfrentamento do câncer de mama e de próstata e orienta os participantes a comparecerem ao local na data e no horário informados para retirar os resultados dos exames.