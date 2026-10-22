Aniversário de Jaru terá corrida, grandes shows, acendimento das luzes de Natal e queima de fogos

Por assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 09h30

Faltam poucos dias para o início da programação especial em comemoração aos 45 anos de emancipação político-administrativa de Jaru. Promovida pela Prefeitura de Jaru, a celebração começa no dia 1º de novembro, com a realização do Corre Jaru 45 Anos, e continua nos dias 6, 7 e 8 de novembro, com shows de Canção e Louvor e Colo de Deus, além do acendimento das luzes da decoração natalina e queima de fogos.

A abertura das comemorações será marcada pelo Corre Jaru 45 Anos, que deve reunir cerca de 2 mil participantes em percursos de 5 km e 10 km. A concentração será na Praça Sebastião Dias de Almeida, na Avenida Dom Pedro I, com largada prevista para as 18h.

Na sexta-feira, 6 de novembro, o público poderá acompanhar o show da dupla gospel Canção e Louvor. Já no sábado, 7 de novembro, será a vez do grupo católico Colo de Deus subir ao palco e conduzir uma noite especial de música e fé. As apresentações acontecerão no Estádio Leal Chapelão, a partir das 21h, com entrada gratuita.

Encerrando a programação, no domingo, 8 de novembro, será realizado o tradicional acendimento das luzes da decoração de Natal, marcando oficialmente a chegada do clima natalino ao município.

A programação comemorativa também contará com queima de fogos.

O prefeito Jeverson Lima convidou a população de Jaru e de toda a região para prestigiar as comemorações. “Estamos preparando tudo com muito carinho e dedicação para celebrar os 45 anos de Jaru. Quero convidar toda a população jaruense e também os moradores das cidades vizinhas para participar dessa programação tão especial, preparada com toda a dedicação para se tornar um momento inesquecível da história de nossa cidade”, afirmou.