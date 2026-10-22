SINDLER encerra nesta sexta-feira o prazo para registro de chapas nas eleições para o triênio 2027–2029

Por Assessoria

Publicada em 22/10/2026 às 10h14

O Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia – SINDLER comunica aos seus filiados que, conforme o Edital de Convocação das Eleições Sindicais para o triênio 2027/2029, publicado em 23 de setembro de 2026, o prazo para registro das chapas concorrentes às eleições sindicais encerra-se nesta sexta-feira, 23 de outubro de 2026.

Os interessados deverão realizar o registro das chapas completas na Secretaria do SINDLER, observando os requisitos e as disposições estabelecidos no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral.

Para mais informações, consulte o edital publicado no link abaixo:

https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2026/09/sindler-convoca-eleicao-para-a-gestao-2027-2029-registro-de-chapas-comeca-nesta-quinta-feira,254760.shtml

SINDLER – Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia.