Ana Hickmann revela detalhes de fazenda luxuosa onde se casou

Por IG

Publicada em 22/10/2026 às 11h04

Ana Hickmann revelou detalhes da transformação da fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo, comprada por ela e Edu Guedes há cerca de dois anos. O imóvel histórico, construído em 1820, foi cenário do casamento dos apresentadores, realizado no início de setembro, com a presença de 150 convidados. Agora, o casal compartilha nas redes sociais os bastidores da reforma e dos projetos de paisagismo da propriedade.

Segundo Ana, a fazenda estava praticamente abandonada quando foi adquirida, e a terra vermelha espalhava poeira por diferentes áreas. A apresentadora assumiu a organização do jardim, que já teve cerca de 6,5 mil metros quadrados revitalizados. “Quando começamos a fazer a limpeza, eu disse: ‘A primeira coisa que temos que colocar aqui é grama’”, contou.

Para preparar o espaço para a cerimônia, foram utilizadas mais de 15 mil placas de grama, além de centenas de mudas de diferentes espécies. A proposta foi criar um ambiente com aparência natural, que combinasse com o estilo clássico da construção. O projeto inclui flores brancas e azuis, folhagens e arbustos ornamentais.

O paisagismo foi planejado com inspiração nos chamados “jardins de sete camadas”, conceito que combina plantas de diferentes alturas para manter a diversidade e a floração ao longo do ano. De acordo com Ana, mais de mil mudas já foram plantadas na propriedade, mas o trabalho ainda está em andamento.

Durante a reforma, a apresentadora também contou ter encontrado um ninho de beija-flor em um arbusto próximo à entrada da fazenda. A descoberta reforçou sua ligação com a natureza, que, segundo ela, exige paciência e respeito ao tempo de cada planta.

Mesmo após o casamento, Ana e Edu seguem com planos para a Casa Gialla. Entre os próximos projetos está a construção de um lago, prevista para 2027. A apresentadora também explicou que parte da grama usada na cerimônia precisará de tempo para se recuperar após as chuvas e a circulação de pessoas durante o evento.