Povos originários concluem primeiro Empretec Rural realizado em Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 22/10/2026 às 11h48

Entre os dias 11 e 16 de outubro, o primeiro Empretec Rural voltado aos povos originários de Rondônia reuniu famílias indígenas vinculadas à Cooperativa Agropecuária Indígena de Rondônia (COOPAITER) para uma imersão no desenvolvimento de habilidades empreendedoras. A ação foi promovida pelo Sebrae em Rondônia, em parceria com o Projeto Rural Sustentável Amazônia (PRS-Amazônia), com foco na geração de renda, na autonomia econômica e na valorização dos saberes tradicionais das comunidades indígenas.

O Empretec é uma metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada exclusivamente pelo Sebrae no Brasil. Voltado ao desenvolvimento de comportamentos empreendedores, o seminário estimula a visão de mercado, a identificação de oportunidades e o fortalecimento da autoconfiança. Nesta edição, a metodologia foi adaptada à realidade dos povos originários por meio do Empretec Rural.

Durante a capacitação, os participantes desenvolveram competências como iniciativa, persistência, liderança, planejamento e organização, por meio de atividades práticas alinhadas às características culturais, sociais e econômicas das comunidades indígenas.

Aprendizado e novas oportunidades

Para a participante Tarciana Suruí, a experiência representou uma oportunidade de ampliar conhecimentos e desenvolver novas perspectivas para o futuro. Segundo ela, a capacitação contribuiu para compreender melhor os processos do empreendedorismo, identificar estratégias para fortalecer o próprio negócio e ampliar sua rede de relacionamentos.

“O mais importante para mim foi participar e aprender vários processos sobre como ser uma empreendedora, como posso ajudar minha empresa a crescer e buscar clientes que valorizem o meu trabalho. Também tive a oportunidade de conhecer vários colegas, viver experiências maravilhosas e aprender muito. Sou muito grata por tudo isso”, destacou.

A participante Alexandra Borba Suruí, da aldeia G̃apg̃ir, na Terra Indígena Sete de Setembro, também ressaltou a relevância da formação para o fortalecimento das associações e das comunidades indígenas. Para ela, além dos conhecimentos adquiridos, o curso proporcionou a construção de uma valiosa rede de contatos entre os participantes.

“Vim fazer o Empretec junto com a minha associação buscando melhorias e conhecimento, e foi surpreendente porque o curso é excelente. Aprendemos muitas coisas durante esta semana e saímos daqui com uma rede de contatos e muitas experiências. Só temos a agradecer ao Sebrae por estarmos fazendo história com o primeiro Empretec indígena aqui em Rondônia. Somos a primeira turma e metade dela é composta por mulheres empreendedoras. Temos participantes Paiter e Gavião, e isso vai ser muito bom para levarmos para as nossas comunidades, para o nosso trabalho e não somente para nossas vidas pessoais e empresariais, mas também para a vida comunitária e para as associações. Só temos a agradecer ao Sebrae e ao IABS, que é nosso parceiro nesta empreitada”, afirmou.

Fortalecimento da autonomia indígena

A importância da ação também foi destacada pelo cacique Almir Suruí, que ressaltou o papel do programa na promoção da autonomia dos povos indígenas e na construção de oportunidades sustentáveis para as futuras gerações.

“É uma iniciativa importante e uma ferramenta importante na construção da autonomia de um povo indígena e que possa realmente fortalecer o projeto sustentável na Amazônia e, principalmente, o povo Paiter Suruí.”

Durante o encerramento da capacitação, o diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, enfatizou o impacto do programa na preparação dos participantes para identificar oportunidades de negócios e ampliar suas possibilidades de geração de renda.

“Vários alunos puderam ter o conhecimento que vai ampliar o leque deles em relação ao empreendedorismo e aquilo que realmente, na sua autonomia, pode oferecer renda para fortalecer a economia deste povo.”

Uma iniciativa inédita na Amazônia

Um dos facilitadores do Empretec Rural, Luiz Fescina, destacou o caráter inovador da capacitação, que marcou a primeira aplicação da metodologia junto aos povos originários da Amazônia e da Região Norte.

“Estamos aplicando uma metodologia que foi desenvolvida para o meio rural aos povos originários, sendo este o primeiro Empretec Rural realizado na Amazônia e o primeiro da Região Norte. Foi uma satisfação enorme participar e estar à frente dessa turma como um dos facilitadores. Aplicamos este seminário dentro de uma aldeia indígena, na Terra Indígena Sete de Setembro, a cerca de 40 quilômetros de Cacoal.”

Ao avaliar os resultados da capacitação, Fescina ressaltou o comprometimento dos participantes diante dos desafios propostos durante os dias de atividades.

“Durante seis dias muito intensos de trabalho, os participantes enfrentaram diversos desafios e tiveram a oportunidade de colocar comportamentos empreendedores em prática em seus negócios. O grande diferencial foi a forma como se dispuseram a aprender, se desafiar e aproveitar cada oportunidade oferecida durante o curso. Tenho certeza de que, se colocarem em prática tudo o que aprenderam aqui, estaremos deixando uma semente para que obtenham resultados cada vez melhores e promovam uma transformação positiva em suas comunidades e em toda a região”, afirmou

Legado para as comunidades

A realização do curso integra uma estratégia voltada à inclusão produtiva e ao desenvolvimento sustentável em territórios amazônicos, promovendo conhecimentos relacionados à gestão, agregação de valor à produção, acesso a mercados e identificação de oportunidades de negócio. A parceria entre o Sebrae e o PRS-Amazônia busca fortalecer o protagonismo dos povos originários, conciliando inovação, geração de renda e valorização cultural.

Com potencial de replicação em outros territórios amazônicos, o Empretec Rural para Povos Originários amplia as ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo indígena, promovendo geração de renda, sustentabilidade e valorização dos conhecimentos tradicionais

Com potencial de replicação em outros territórios amazônicos, a iniciativa consolida um novo caminho para o fortalecimento do empreendedorismo indígena, unindo inovação, valorização cultural e desenvolvimento sustentável. A expectativa é que os conhecimentos e conexões construídos ao longo da capacitação continuem gerando impactos positivos nas comunidades, ampliando oportunidades econômicas e fortalecendo o protagonismo dos povos originários em Rondônia.