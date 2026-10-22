Deputado Alex Redano destina R$ 250 mil para realização de rodeio em Ariquemes

Por Mateus Andrade

Publicada em 22/10/2026 às 11h46

Recurso destinado é via emenda parlamentar (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destinou R$ 250 mil para apoiar a realização do 4º Rodeio Rural da Cia Oklahoma, em Ariquemes. O evento será realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro, na LC-70, às margens da BR-364, com uma programação voltada à valorização das tradições e da cultura rural.

Os recursos foram destinados à Associação Amigos do Parque de Exposição Rodeio Top, conhecida como Rodeio Top Mississippi, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

Segundo o parlamentar, o incentivo a eventos culturais regionais contribui para preservar as tradições locais, promover o lazer e estimular a economia dos municípios. “Eventos como o Rodeio Rural fazem parte da cultura da nossa região e valorizam as tradições do homem do campo. Nosso compromisso é apoiar iniciativas que preservem essa identidade, promovam o lazer e criem oportunidades para a população, movimentando o comércio e gerando renda para quem trabalha e empreende”, destacou Redano.

Além da programação cultural, a expectativa é que o rodeio contribua para movimentar o comércio e o setor de serviços de Ariquemes, especialmente em atividades relacionadas à alimentação, ao transporte e à comercialização de produtos durante os três dias de evento.

Foto: Rafael Oliveira