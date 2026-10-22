Energisa abre chamada pública para projetos de eficiência energética em Rondônia. Saiba como participar

Por ENERGISA

Publicada em 22/10/2026 às 11h43

Instituições e empresas interessadas em desenvolver projetos para reduzir o desperdício de energia elétrica em Rondônia podem participar da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética 2026, promovida pela Energisa Rondônia. Para orientar os interessados sobre as regras e os procedimentos de participação, a distribuidora realizará uma live nesta quinta-feira (22), às 9h, no horário de Rondônia.

A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e busca selecionar projetos que contribuam para o uso mais eficiente da eletricidade. As propostas podem envolver melhorias em instalações e equipamentos, com foco na redução de desperdícios e na utilização responsável da energia.

Para Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, a chamada pública representa uma oportunidade de transformar projetos em benefícios concretos para a sociedade.

“Um projeto de eficiência energética pode ajudar uma escola, um hospital ou uma empresa a utilizar melhor a energia, reduzindo desperdícios e despesas. Queremos que os interessados conheçam essa oportunidade e entendam como apresentar suas propostas. A live é justamente um momento para esclarecer dúvidas e orientar quem deseja participar”, explica Camila.

Chamada pública: confira o edital e saiba como apresentar seu projeto

O edital da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética 2026 da Energisa Rondônia reúne as condições de participação, os critérios de avaliação e as orientações para apresentação das propostas.

Os interessados devem consultar o documento para verificar os requisitos e preparar os projetos conforme as exigências estabelecidas.

Clique aqui e acesse o edital completo da chamada pública de Rondônia

Live nesta quinta-feira (22): tire suas dúvidas e saiba como participar

Para facilitar o acesso às informações, a Energisa Rondônia realizará um encontro online nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 9h (horário de Rondônia), equivalente às 10h no horário de Brasília.

Durante a transmissão, os interessados poderão conhecer melhor a chamada pública e receber orientações sobre os procedimentos necessários para participar da seleção.

A participação é online, por meio da plataforma Microsoft Teams.

A Energisa orienta que os interessados consultem o edital e aproveitem o encontro para esclarecer dúvidas antes de apresentar suas propostas, garantindo que os projetos estejam alinhados às regras da chamada pública.