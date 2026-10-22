Saiba onde estão localizadas as máquinas do Recicla Pay em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 22/10/2026 às 11h53

Garrafas plásticas, latinhas e outras embalagens que antes poderiam ir para o lixo agora podem render dinheiro e ainda ajudar a preservar o meio ambiente. Em Porto Velho, a população já conta com quatro pontos de coleta do Recicla Pay, iniciativa da Prefeitura que incentiva a reciclagem por meio de máquinas que recebem materiais recicláveis em troca de benefícios.

Os equipamentos estão instalados em diferentes regiões da cidade, o que facilita o acesso dos moradores interessados em dar a destinação adequada aos materiais recicláveis.

Confira onde encontrar as máquinas:

Praça CEU, na zona Leste;

Mercado Central de Porto Velho;

Terminal Rodoviário de Porto Velho;

Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

Para participar, basta baixar o aplicativo Ambipar Triciclo, realizar o cadastro e depositar as embalagens aceitas nas máquinas. A cada material entregue, o usuário acumula pontos chamados Tricoins, que podem ser convertidos em benefícios, incluindo dinheiro via Pix, conforme as regras do programa.

Léo Moraes afirma que o Recicla Pay incentiva hábitos sustentáveis e oferece benefícios à população pela reciclagem

Além de incentivar a participação da população, o Recicla Pay contribui para reduzir o descarte irregular de resíduos. Os materiais recolhidos são encaminhados à Cooperativa Cata Norte, localizada na região da Vila Princesa, o que fortalece o trabalho dos catadores e a cadeia da reciclagem no município.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa uma forma de facilitar o acesso da população à reciclagem e incentivar hábitos mais sustentáveis no dia a dia.

“Queremos facilitar a reciclagem e mostrar que pequenas atitudes fazem a diferença. Com o Recicla Pay, a população ajuda a cuidar da cidade e ainda pode receber benefícios por isso”.

Com os equipamentos disponíveis em quatro pontos da capital, os moradores podem incluir a separação de embalagens recicláveis na rotina e contribuir para o reaproveitamento desses materiais. Para utilizar o serviço, é necessário realizar o cadastro no aplicativo Ambipar Triciclo e levar as embalagens aceitas até uma das máquinas de coleta.