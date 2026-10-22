Dandara Couto desabafa sobre desaparecimento:

Por IG

Publicada em 22/10/2026 às 10h59

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, que desapareceu em São Paulo por três dias no início de outubro, se pronunciou sobre o caso pela primeira vez na quarta-feira (21). Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, ela falou sobre saúde mental e agradeceu todo apoio que vem recebendo.

Na gravação, a modelo catarinense informou aos seguidores que já retornou a Florianópolis para ficar perto da família. Apesar de não dar detalhes sobre o que aconteceu durante o período em que ficou desaparecida, Dandara contou que passou por momentos difíceis, especialmente de ordem mental.

"Foram três dias turbulentos na minha cabeça, mas agora eu já estou bem, estou em Floripa, no acolhimento de toda a minha família, principalmente da minha mãe, que foi a primeira pessoa que percebeu o meu sumiço, que percebeu que eu não estava bem", começou Dandara.

Na sequência, a modelo tranquilizou os seguidores e afirmou que está recebendo acompanhamento psicológico."Agora eu estou sendo cuidada, recebida com todos os profissionais adequados para esse momento. Saúde mental é importante, sim. Muitas coisas aconteceram, mas agora é ir pra próxima", declarou.

Relembre o caso

O desaparecimento de Dandara Couto foi anunciado por amigos e familiares no dia 5 de outubro, quando ela teria sido vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

Na ocasião, ela havia saído de casa para fazer tranças nos cabelos, no entanto, foi flagrada por câmeras de segurança caminhando pela rua sem o penteado.

No dia sete, após três dias de campanhas intensas, que ganharam força principalmente nas redes sociais, Dandara foi encontrada. Os familiares, porém, não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento.

Dandara Couto é uma modelo profissional agenciada pela Mega Model no Brasil. Ela também faz parte do casting da Elite Model no Chile.

Durante sua trajetória profissional, ela participou de campanhas de marcas renomadas como Corona, Intimissimi, Under Armour Brasil, Vicenza e Garage Rio. Dandara também brilhou nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW).

Com pouco mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, a modelo costuma compartilhar momentos de seu dia a dia. Suas postagens abordam desde trabalhos publicitários e do mundo fashion, à prática de yoga e registros de viagens para destinos nacionais e internacionais.