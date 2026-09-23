Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 08h44

O Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler) publicou edital de convocação para a eleição de sua nova direção. A votação será realizada em 27 de novembro de 2026, das 9h às 17h, de forma presencial e virtual, para filiados com direito a voto.

O registro de chapas começa em 24 de setembro e termina em 23 de outubro, na sede do sindicato, na Rua Major Amarante, nº 717, bairro Arigolândia, em Porto Velho. Quem optar pelo voto virtual deverá comunicar a comissão eleitoral até 17 de novembro. O edital completo traz as regras e o calendário do processo eleitoral.

ÍNTEGRA DO EDITAL: