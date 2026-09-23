Leilão de R$ 8,5 bilhões dos serviços da Caerd é cancelado após não receber propostas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/09/2026 às 09h40

O leilão para a concessão regionalizada dos serviços de água e esgoto em Rondônia foi cancelado após nenhuma empresa apresentar proposta até o fim do prazo, na terça-feira (22). O contrato, que envolve serviços atualmente prestados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), tinha valor estimado em R$ 8,5 bilhões. A sessão pública estava marcada para 29 de setembro, na B3, em São Paulo. A licitação foi declarada deserta.

A concessão abrangia 40 municípios, teria duração de 35 anos e previa R$ 4,2 bilhões em investimentos. Com o cancelamento da sessão, o contrato não será adjudicado no cronograma estabelecido pelo edital. O governo não anunciou uma nova data para a disputa.

Em nota, o governo de Rondônia informou que nenhuma proposta comercial foi entregue durante o prazo para apresentação dos envelopes na B3. Segundo o comunicado, o governo, a Microrregião de Águas e Esgotos de Rondônia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vão avaliar as condições de mercado e os aspectos técnicos e financeiros do projeto. As instituições também pretendem manter diálogo com potenciais investidores antes de definir os próximos passos.

O Rondônia Dinâmica publicou uma série de reportagens sobre a concessão dos serviços da Caerd e os questionamentos ao processo. As matérias registraram que a Aegea era apontada em informações de bastidores como uma das possíveis interessadas no leilão, embora sua participação não estivesse confirmada. A empresa não apresentou proposta.

De acordo com o NeoFeed, Aegea, BRK e Acciona chegaram a demonstrar interesse pelo projeto. Nenhuma delas formalizou participação na licitação.