Rick, Marília Mendonça, Cristiano Araújo e outros: acidentes mataram astros sertanejos

Por R7

Publicada em 23/09/2026 às 10h17

A morte de Rick, da dupla com Renner, confirmada nesta terça-feira (22), em um acidente de helicóptero, marca mais uma das tragédias que encerraram a carreira de alguns dos principais nomes da música sertaneja do Brasil dos últimos anos.

Artistas como João Paulo, Cristiano Araújo e Marília Mendonça também morreram em acidentes que chocaram o país e deixaram um vazio no coração de milhares de fãs em todo o país.

Rick

Nascido em Monte do Carmo, no estado do Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, construiu sua carreira na música sertaneja, destacando-se como cantor, compositor e produtor musical.

Na década de 1980, conheceu o cantor Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner, com quem formou a dupla Rick & Renner em 1983. Eles estouraram no final dos anos 1990, impulsionado pelo lançamento do álbum “Mil Vezes Cantarei”, de 1998, que contém a faixa “Ela É Demais”, sucesso nas rádios por meses consecutivos. A dupla rompeu a parceria algumas vezes e havia retomado as apresentações em 2018.

Rick morreu aos 59 anos após sofrer um acidente aéreo em um helicóptero, junto de outras quatro pessoas, na serra de Santa Catarina na última segunda-feira (21). O helicóptero que transportava o cantor foi encontrado no fim da manhã desta terça.

João Paulo

João Paulo, da dupla com Daniel, vivia o auge do sucesso nacional quando morreu em um acidente de carro, aos 37 anos. José Henrique dos Reis, conhecido pelo nome artístico de João Paulo, iniciou sua carreira na década de 1980 na cidade de Brotas, no interior de São Paulo. Ao lado de José Daniel Camillo, formou a dupla João Paulo & Daniel, que alcançou projeção nacional a partir da década de 1990. Entre os trabalhos lançados pela parceria estão álbuns de estúdio e faixas de repercussão comercial como “Estou Apaixonado”, “Só Dá Você na Minha Vida” e “Desejo de Amar”, que resultaram em vendas superiores a 5 milhões de discos.

O cantor morreu em 12 de setembro de 1997, em um acidente automobilístico na Rodovia dos Bandeirantes, no município de Franco da Rocha, em São Paulo. O veículo em que estava capotou e pegou fogo. O artista retornava de uma apresentação em São Caetano do Sul com destino à sua residência em Brotas. João Paulo ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente.

Cristiano Araújo

Cristiano Araújo ganhou projeção nacional a partir de 2011 com o lançamento da canção “Efeitos”. Nos anos seguintes, o cantor e compositor consolidou sua presença no segmento do sertanejo universitário com o lançamento de álbuns ao vivo e faixas como “Maus Bocados”, “Cê Que Sabe”, “É Com Ela Que Eu Estou” e “Hoje Eu Tô Terrível”, que figuraram entre as mais executadas nas emissoras de rádio do país.

Em 24 de junho de 2015, aos 29 anos, o artista morreu após o veículo em que viajava sair da pista e capotar na rodovia BR-153, no trecho entre os municípios de Morrinhos e Pontalina, no estado de Goiás. O acidente ocorreu no retorno de um show realizado em Itumbiara. Cristiano Araújo chegou a ser socorrido e transferido para hospital em Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos.

Marília Mendonça

Marília Dias Mendonça iniciou a carreira artística como compositora, assinando canções gravadas por diversos intérpretes do sertanejo. A partir de 2015, passou a atuar como cantora e lançou seu primeiro DVD em 2016, impulsionado pela repercussão da música “Infiel”. Nos anos seguintes, tornou-se uma das principais referências do subgênero conhecido como feminejo, lançando projetos de repercussão comercial como “Realidade” e

“Em Todos os Cantos”, trabalho que lhe rendeu o prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2019.

A cantora morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em consequência de um acidente aéreo no município de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A aeronave de pequeno porte em que a artista e sua equipe viajavam para a realização de um show atingiu cabos de uma linha de transmissão de energia elétrica durante a aproximação para o pouso e caiu em um curso d’água. Todos os cinco ocupantes da aeronave morreram no local.

Gabriel Diniz

Gabriel Diniz começou a atuar profissionalmente na música como vocalista de bandas do gênero forró no Nordeste brasileiro antes de iniciar carreira solo em 2012. O cantor e instrumentista lançou álbuns ao vivo e obteve projeção nacional no início de 2019 com a divulgação da canção “Jenifer”, que alcançou o topo das paradas de reprodução em plataformas digitais e rádios durante o período carnavalesco daquele ano.

O artista morreu em 27 de maio de 2019, aos 28 anos, após a queda da aeronave monomotor em que se deslocava da Bahia com destino a Maceió, em Alagoas. O avião caiu em uma área de manguezal no povoado Porto do Mato, localizado no município de Estância, no litoral sul de Sergipe. O acidente causou a morte do cantor e dos dois pilotos que operavam o voo.

Henrique

Wesley Pereira da Silva, conhecido pelo nome artístico de Henrique, formou no interior de São Paulo a dupla sertaneja Netto & Henrique ao lado do parceiro Netto. Em 2019, a dupla ganhou visibilidade no segmento sertanejo após assinar com uma produtora musical e lançar faixas como “Força do Hábito”, acumulando reproduções em plataformas digitais e preparando o lançamento do primeiro DVD do duo.

Em 8 de fevereiro de 2020, o cantor sofreu um acidente automobilístico na avenida Navarro de Andrade, no município de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. O carro que dirigia colidiu com a traseira de uma caminhonete e pegou fogo. Henrique foi resgatado e permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto por 22 dias, morrendo em 2 de março de 2020, aos 22 anos, em decorrência de complicações das lesões causadas pelo acidente.