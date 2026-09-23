Marcos Rogério aponta investimentos em Cacoal como exemplo de parceria para fortalecer a saúde nos municípios

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 11h18

O candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL) apontou Cacoal como exemplo da parceria com os municípios que defende para fortalecer a saúde no Estado. Durante o debate promovido pela SIC TV, na última segunda-feira (21), em Porto Velho, ele citou investimentos destinados ao município e defendeu uma atuação conjunta entre o Governo do Estado e as prefeituras.

Para Marcos Rogério, estruturas que já existem nos municípios devem ser aproveitadas para ampliar os serviços e fazer com que consultas, exames e procedimentos sejam realizados mais perto da população.

“Não importa quem fez a obra, o importante é que ela funcione e atenda a população de maneira descentralizada, de maneira regionalizada. O atendimento acontecendo na ponta. Isso desafoga o atendimento em Porto Velho e facilita a vida de quem está lá”, afirmou.

Ao falar sobre sua atuação junto às prefeituras, Marcos Rogério lembrou os investimentos destinados à saúde de Cacoal e afirmou que diferenças políticas não devem interferir no atendimento aos municípios.

“Inclusive, na cidade de Cacoal, onde tem a gestão do prefeito Fúria, eu destinei muitos recursos. Eu atendo todos os municípios independentemente da posição política, se é aliado, se não é aliado. Eu atendo pelas pessoas”, declarou.

Ao todo, o mandato de Marcos Rogério destinou R$ 27,3 milhões para a saúde de Cacoal, com investimentos em diferentes níveis de atendimento. Entre as ações está a articulação feita em 2019 junto ao Ministério da Saúde para liberar R$ 1,25 milhão referente a medições atrasadas da obra do novo Hospital Municipal.

O Hospital Municipal Materno Infantil recebeu recursos para equipamentos como aparelho de raio X, monitores multiparâmetros, ventilador pulmonar, eletrocardiógrafo, camas hospitalares, desfibrilador e bomba de infusão. Durante a pandemia, Cacoal também recebeu dez respiradores hospitalares por meio de ação da bancada federal da qual Marcos Rogério participou.

Os investimentos chegaram ainda ao Centro de Especialidades Odontológicas Tipo III e ao CAPS II do bairro Princesa Isabel, que recebeu 163 itens, entre veículo, computadores e mobiliário. O CER II, no bairro Pichek, foi contemplado com veículo adaptado para pessoas com deficiência e equipamentos para fisioterapia e diagnóstico.

Além da estrutura, houve recursos para manter os serviços funcionando. Entre 2022 e 2026, foram pagos R$ 8,74 milhões em custeio de Média e Alta Complexidade (MAC) para o Hospital Municipal. Também estão empenhados R$ 2,5 milhões para a reforma de três Unidades Básicas de Saúde: Morada do Bosque, Habitar Brasil e Edmur José Marchioli, no bairro Liberdade.

Segundo Marcos Rogério, a parceria com as prefeituras já faz parte de sua atuação no Senado e é um modelo que pretende ampliar para fortalecer a rede de saúde no interior.

“Eu já faço isso como senador. Eu garanto recursos para custeio, faço cirurgias, tem atendimento com especialista, tem exames e o atendimento acontece na base”, afirmou.

A atuação conjunta com as prefeituras e a descentralização dos serviços também estão previstas no plano de governo. A proposta é fortalecer as estruturas locais e ampliar a capacidade de atendimento nos municípios, reduzindo deslocamentos e fazendo os serviços de saúde chegarem mais perto da população.