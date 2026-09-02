2ª Copa Tancredo de Futsal terá finais neste sábado em Espigão do Oeste

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/09/2026 às 11h59

As finais da 2ª Copa Tancredo de Futsal 2026 serão realizadas neste sábado, 26 de setembro, na Quadra da Escola Tancredo Neves, localizada no Distrito de Boa Vista do Pacarana, em Espigão D’Oeste. A programação das decisões está prevista para começar às 18h.

Na disputa pelo terceiro lugar da categoria masculina, Beira Rio e JK entram em quadra. Na sequência, Pacarana Fem e Beira Rio Fem fazem a final feminina. A decisão masculina será disputada entre JK Clube e Pacarana.

Além das partidas que encerram a competição, o sábado também terá atividades esportivas ao longo do dia. A programação inclui o Torneio Infantil, realizado antes do início das finais da Copa Tancredo.

A competição reúne equipes do Distrito de Boa Vista do Pacarana e da região. As partidas decisivas serão concentradas na Quadra da Escola Tancredo Neves, com início marcado para as 18h.

A 2ª Copa Tancredo de Futsal 2026 é realizada pela Prefeitura de Espigão D’Oeste e pela SEMELC.