Mudanças no Brasileirão; Seleção na Austrália; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 23/09/2026 às 09h15

Nova regra da CBF para estrangeiros e amistosos da Seleção.

Mudança - A CBF e os clubes das Séries A e B aprovaram mudanças profundas no futebol brasileiro. A partir de 2027, o limite de estrangeiros relacionados por jogo cairá de nove para oito, chegando a apenas cinco em 2030. Bahia, Flamengo e Londrina votaram contra a medida.

A regra também obriga maior uso da base: dos 50 inscritos, no mínimo 20 deverão ter até 23 anos em 2027, proporção que chega a 25/25 em 2030. O objetivo é rejuvenescer o campeonato, que hoje tem média de 28,5 anos.

A grade de jogos também muda, com o domingo (16h) e a "Super Quarta" concentrando a Série A, eliminando partidas aos domingos à noite.

Seleção - A Seleção Brasileira já iniciou os treinamentos em solo australiano de olho nos primeiros desafios do novo ciclo. Sob clima de renovação, o grupo ganhou os reforços de Estêvão e Douglas Santos nos treinos, apostando em novidades entre os convocados, como o zagueiro Jair, do Nottingham Forest, que celebrou a oportunidade na Amarelinha.

O Brasil disputará três amistosos nesta Data FIFA: dois confrontos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e um duelo inédito contra a Índia, marcado para o dia 6 de outubro. A preparação marca os primeiros passos da equipe rumo aos próximos objetivos internacionais.

Tabelinha Rondoniense

JAVs 2026 em Vilhena, Corrida na Capital e Estudantes nos JEBs.

JAVs - Estão abertas as inscrições para o torneio de futebol dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026). Promovido pela Semes, o campeonato conta com R$ 45 mil em premiações distribuídos entre as categorias Aberto, Máster 40 e Máster 50. Em cada divisão, o campeão leva R$ 10 mil e o vice garante R$ 5 mil.

As equipes têm até o dia 6 de outubro para se inscrever gratuitamente pela internet, com elencos de 16 a 22 atletas. A confirmação exige a entrega de uma cesta básica na sede da Semes. O congresso técnico ocorrerá no dia 6 de outubro, e a bola rolará oficialmente a partir de 14 de outubro no Estádio Portal da Amazônia.

Corrida - Porto Velho terá uma manhã de esporte e cidadania. No sábado (26), o Espaço Alternativo sedia corrida e caminhada focadas na conscientização contra as queimadas. Organizada pela Sedam, a iniciativa busca alertar a população sobre os riscos dos incêndios florestais para a saúde e o meio ambiente.

A programação terá início às 6h30, na Av. Governador Jorge Teixeira, com percursos de 5 km para corrida e 3 km para caminhada. O evento promete reunir atletas, caminhantes e famílias nas correntes de preservação e qualidade de vida na capital.

JEBs - Orgulho rondoniense em Brasília! Três estudantes indígenas do município de Guajará-Mirim integram a delegação de Rondônia nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026. Lya Gomes Jabuti (12 anos), Aldo Oro Naó Filho (13 anos) e Expedito de Oliveira Avilhoneta (12 anos) entram em cena nas disputas de tae-kwon-do, sob o comando do técnico Cleydson Roberto Santos Assunção.

A presença dos jovens celebra a integração do trabalho escolar e a valorização dos talentos das comunidades locais na maior competição escolar do país. Com dedicação e garra, os atletas reforçam o orgulho de levar o nome de Rondônia e de seus povos ao pódio nacional.